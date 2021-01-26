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【外賣優惠】限聚令禁堂食持續　Uber Eats 2月有何優惠？ （附優惠碼）

商業 08:00 2021/01/26

分享：

本港晚市堂食限制持續。即將踏入 2月份，外送平台Uber Eats 繼續提供外賣優惠讓用戶享用。其中，新用户首單外賣最高即減 $168。

【佐敦封區】餐飲業界料封區食肆受影響　籲放寬晚市堂食及推補助

Uber Eats 2月份優惠詳情：

詳情 有效期
憑 Visa 卡落單的 Uber Eats 新用戶輸入優惠碼「VISANEW」，落單滿$120首單即享減 HK$60 優惠（只限外賣訂單）。 即日起至2月14 日
憑 Visa 卡落單的 Uber Eats 用戶輸入優惠碼「VISAFEB」，落單滿$120 即享減$30優惠（只限外賣訂單）（先到先得，換完即止）。 2月1日起至2月 14 日
Uber Eats 用戶憑優惠碼「HKF02」於指定餐廳落單，可享三次滿$95免送餐費優惠（只限外賣訂單）。 2月1日起至2 月28 日
Uber Eats 新用戶輸入優惠碼「FEBNEW」，首單滿$120 即享減$80 優惠。完成首單後可享兩星期免送餐費優惠（先到先得，換完即止）。
Uber Eats 新用戶輸入優惠碼「OX168」，首單滿$300 即享減$168 優惠。

【限聚令禁堂食】食材供應商生意同挫　本地養殖場加強B2C銷售促銷

【支援餐飲業】餐飲集團籲放寬晚市堂食　與鄰近地區互通刺激經濟

責任編輯：蘇穎琪

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