【外賣優惠】限聚令禁堂食持續　Uber Eats 2月有何優惠？ （附優惠碼）

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本港晚市堂食限制持續。即將踏入 2月份，外送平台Uber Eats 繼續提供外賣優惠讓用戶享用。其中，新用户首單外賣最高即減 $168。
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Uber Eats 2月份優惠詳情：
|詳情
|有效期
|憑 Visa 卡落單的 Uber Eats 新用戶輸入優惠碼「VISANEW」，落單滿$120首單即享減 HK$60 優惠（只限外賣訂單）。
|即日起至2月14 日
|憑 Visa 卡落單的 Uber Eats 用戶輸入優惠碼「VISAFEB」，落單滿$120 即享減$30優惠（只限外賣訂單）（先到先得，換完即止）。
|2月1日起至2月 14 日
|Uber Eats 用戶憑優惠碼「HKF02」於指定餐廳落單，可享三次滿$95免送餐費優惠（只限外賣訂單）。
|2月1日起至2 月28 日
|Uber Eats 新用戶輸入優惠碼「FEBNEW」，首單滿$120 即享減$80 優惠。完成首單後可享兩星期免送餐費優惠（先到先得，換完即止）。
|Uber Eats 新用戶輸入優惠碼「OX168」，首單滿$300 即享減$168 優惠。
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責任編輯：蘇穎琪