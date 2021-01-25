【港股追蹤】2月若實施機組人員強制隔離 國泰料每月多耗4億現金 客運運力或再降六成

國泰航空（00293）表示，2月內起港府將會要求公司的駐港機師和機艙服務員接受14天檢疫隔離及7天醫療監察。有關規定將會嚴重打擊客運和貨運服務能力。新規的實際影響程度有待確定，並視乎採取應對措施的成效，如靈活調配人力資源等因素。國泰初步評估，因應新規定或需削減約60%客運運力、約25%貨運運力；每月營運現金消耗則會由目前約10億至15億元，額外增加約3億至4億元。

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國泰公布，去年12月載客近四萬人次，較2019年同期跌98.7%，收入乘客千米數按年減少98.1%。乘客運載率下跌66.6個百分點至18.4%，以可用座位千米數計的運力下降91.2%。2020年全年，國泰航空及國泰港龍航空的載客人次較去年下跌86.9%，運力收縮78.8%，而收入乘客千米數則下跌85.1%。

去年12月，共運載12萬公噸貨物及郵件，按年跌32.3%。月內的貨物及郵件收入噸千米數按年減少23.7%。運載率上升13.9個百分點至80.3%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力削減36.9%。在2020年全年，國泰航空及國泰港龍航空的載貨量較去年下跌34.1%，運力減少35.5%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌26.5%。

國泰今日跌2.2%，收報6.78元，成交6480萬元。

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