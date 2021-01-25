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【台灣有樂@iM網欄】金門機場大堂 大跳廣場舞

名人薈萃 22:51 2021/01/25

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來台灣發展，差不多一年了。在這段時間，我經歷過很多的第一次。尤其這次我拍攝電影《金不厭詐》，除了讓我首次嘗試拍攝台灣電影，跟台灣電影攝製團隊和演員合作，也讓我踏足了我從未到過的金門。

在金門拍攝的日子，每一刻都是新嘗試新體驗。電影的橋段當中，除了有在金門機場取景之外，我們所有演員，還要在機場的客運大樓內，拍攝電影歌曲的MV。

這次電影《金不厭詐》裏面，有3首主要歌曲，都是由電影裏的其中兩位演員，應蔚民和林亭翰所創作和主唱。這兩位演員的名字，對香港人來說可能有點陌生，但只要我提到他們的背景和一些作品，或許會勾起大家一些記憶。

首先是應蔚民，大家都叫他小應，是這次跟我最多對手戲的演員。在好多好多年前，我就已經知道這位演員了，當年有一部台灣電影《海角七號》，相信好多朋友都有看過，而電影中「水蛙」這個角色，就是由小應飾演。「海角七號」當年非常大賣，除了讓很多朋友認識到墾丁這個地方之外，也讓小應一炮而紅。

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在我眼中，小應是演技派演員，他的演繹方式往往會帶來出驚喜，卻又在情理之內，所以當我知道我的主要對手是他的時候，我真的有點緊張，但又非常期待。

小應除了是演員之外，也是一名唱作人，在好多年前，他就組成了「夾子電動大樂隊」，他自己負責樂隊的創作和主唱，樂隊也發行過多張專輯，所以這次電影歌曲「賺吧！一筆一筆呀」，就是有小英親自操刀。為了「賺吧！一筆一筆呀」 的MV拍攝，我們所有演員都練了一支舞步，所以當日，我們都要在機場大堂內一起跳舞。我人生長這麼大，還是第一次在機場內跳舞，而且這一跳，是連續好幾個小時。試想想，人生有幾何有機會可以再機場大堂來跳舞，而且是得以准許的，所以這支舞對我來說，真是非當難忘。

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而另外一位年輕演員林亭翰，本來年輕已經讓我非常嫉妒，而且會創作、會唱歌、人又帥，還不止，他爸爸更是有情歌王子之稱的林隆璇。有那個香港人沒有聽過林隆璇和周慧敏合唱的「流言」呢？雖然有着這樣的優越條件，又是星二代，但亭翰沒有給我高傲的感覺，反而我覺得他很隨和很大方，跟他相處不會有距離感，而且做事演戲都很認真，所以劇組工作人員和演員們都很喜歡他。有著爸爸的遺傳，和自己本身的努力，亭翰多年前已經開始發展他的歌唱和音樂事業。除了有自己的單曲和專輯之外，亭翰還有為別人創作歌曲，也有做音樂製作，所以這次電影的歌曲，導演就交給亭翰去發輝。

這次亭翰為《金不厭詐》創作了「八仙過海」和「想想」兩首歌曲，其中「八仙過海」也是在金門機場內拍攝。導演要求我們一眾男演員，以電影內的角色身份在MV裏演出。雖然電影在2月10號才上映，而且暫時還不知道香港會不會上映，但是MV已經上線，而且我也有分享到的粉絲專頁，所以大家不介意的話，可以到我的粉絲專頁去看看，也可以從MV裏，猜猜我演的是什麼樣的角色。哈哈～～

作者_藝人張啟樂（Ben）簡介：

在香港演藝圈打滾超過二十年，最近把演藝事業拓展到台灣。除了希望事業有成，更希望能夠落地生根。
Facebook 專頁： 港仔張啟樂的臺灣生活

 

更多台灣有樂@張啟樂（Ben）的文章請按此

 

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撰文 : 張啟樂（Ben）

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