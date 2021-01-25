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新冠肺炎患者 肺部留傷疤？ 美前線醫護：「與吸煙數十年沒分別」 無症狀患者肺部同樣受損

環球政經 18:47 2021/01/25

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新冠肺炎對人體的影響，可能超出我們所想。美國南佛羅里達大學健康研究中心一名醫生指出，新冠肺炎患者即使再完全康復後，肺部都會留下「傷疤」，就算是無症狀患者，都出現同等情況。

【最成功犬隻？】捷克成功訓練狗隻檢測新冠肺炎病毒 準確率達95％：【下一頁

據外媒報道，去年3月起美國新冠疫情爆發時，在紐約擔任前線醫護的肺科醫生米蕭德（Gaetane Michaud）綜合了自己的經驗，將新冠患者的肺部X光及斷層掃瞄與長年吸煙者作對比。

米蕭德對比3張斷層掃瞄影像，分別為一般人、吸煙者，以及新冠患者的肺部狀態。她指一般人的肺部X光片應該是大部分呈現黑色，代表充滿空氣；吸煙者的肺部則有部分白點；至於新冠肺炎患者的肺部，則幾乎是一片白這些白色「傷疤」就像是混凝土，會影響氧氣進入肺部。

【新冠肺炎】巴西疫情嚴峻 研究指死亡率達38%：【下一頁

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除了新冠肺炎的嚴重患者之外，很多無徵狀患者的也出現嚴重肺部損傷，令人感到意外。米蕭德又形容形容新冠肺炎患者的X光掃描就像得了末期肺病，與吸煙數十年的人沒有大分別，但患上新冠肺炎只是短時間的事。

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責任編輯：翁嘉陽

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