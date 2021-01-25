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【拜登上任】桑德斯爆紅成「Meme」 同款服飾熱賣（多圖）

環球社會熱點 19:02 2021/01/25

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美國新任總統拜登（Joe Biden）就職典禮成為全球焦點，多位出席者均悉心打扮現身。但網民卻將焦點放在民主黨議員桑德斯（Bernie Sanders）身上。其戴著花紋手套、僅身穿灰色羽絨外套，單獨一人雙手交叉翹腳坐椅子上的相片於網上意外爆紅，成為最熱門的「迷因圖」（meme）。

「萬艷叢中一點素」 賀錦麗繼女全場最靚搶曬鏡（多圖） 【下一頁】

桑德斯於就職典禮沒有盛裝現身，反而以一身樸素打扮到場，配以他皺著眉頭的表情、單獨坐在椅子的落寞形象，與隆重的典禮形成巨大反差，意外成為網友熱議話題。 一眾網友紛紛發揮創意改成迷因圖，包括改成由米開朗基羅（Michelangelo）創作的The Creation of Adam畫作中，桑德斯的花紋手套與上帝之手觸及。

此外，網民亦把桑德斯改成多副電影劇照圖，為網民增加歡樂。

    點擊圖片放大
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《阿森一族》神預言 賀錦麗就職打扮幾乎一樣 【下一頁】

他於本周日被CNN問及是否享受於因相片而意外網上爆紅，他笑容燦爛地表示為人手編織的手套、藍色口罩及標誌性的服飾熱賣而感到高與。

桑德斯更指出，將會在全美國銷售印上該爆紅相片的運動衫和T恤，全數收入作慈善用途，計劃可籌得數以百萬計美元，全數捐贈予慈善團體，把大眾歡樂的事情變成一件好事。

責任編輯：郭麗明

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