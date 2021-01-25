【澳洲疫情】政府倡疫苗護照助留學生入境 專家稱過早

新冠肺炎疫情全球大流行，不少國家實施出入境限制，澳洲留學生的數字也大跌。澳洲政府建議推出電子疫苗護照計劃，留學生可無需隔離檢疫下返回澳洲。但有衛生專家表示澳洲現時推行疫苗護照計劃仍為時過早，認為疫苗免疫力的持續時間等方面仍存疑。

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澳洲教育部長杜吉（Alan Tudge）周一（25日）表示，政府有意將新冠疫苗護照與電子旅客入境卡綁定。杜吉指出在上述制度下，留學生無需進行隔離就可重返澳洲校園。

留學生於2019年已為澳洲帶來約400億澳元（約2,395億港元）的收入。杜吉指出約有16.4萬名留學生因封關而無法入境澳洲，推行疫苗護照制度有助更多留學生重返澳洲。

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但澳洲國立大學傳染病專家森納那亞克（Sanjaya Senanayake）表示，他認為澳洲不太可能於今年推行疫苗護照計劃。森納那亞克指出，雖然輝瑞（Pfizer）疫苗、Moderna疫苗、牛津疫苗都很有可能減少病毒傳播，但他認為最少要等半年才可證實效果。

他更指出目前仍未能證實，接種疫苗後獲得的免疫力究竟能持續多長時間，現階段不應將疫苗護照解讀為免疫護照（immunity passport）。森納那亞克強調如單靠接種疫苗，不足以讓留學生可直接跳過隔離，但可以自行選擇隔離地點及縮短隔離時間。

責任編輯：鄭錦玲