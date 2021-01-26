【疫市開店】食肆頻結業頂讓　變生力軍創業好時機？

新冠肺炎衝擊香港市道，餐飲業經營困難。不過有食肆結業的同時，亦有生力軍加入戰場，甚至進駐以往租金昂貴的核心地段。有業者估計，目前頂手費較低廉，開店門檻降低，吸引了不少新人開店。

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即使在疫市期間，新餐廳開張的消息不斷。生力軍之一的Les Papilles去年10月亦在銅鑼灣開業。創辦人兼主廚陳健民透露，當時瞄準吉舖湧現，店舖所在街道的租金回落10%。故他以10萬元頂手費，並花6、7萬元買入廚房設備開始創業。

該餐廳開業前，陳雖有預計冬季將再爆發疫情，但未料及時間維持之久。開業至今，生意額較預期少6成，主要是因晚市禁堂食所致。即使生意不如預期，但他不後悔去年開業的決定，又相信疫情終會過去，未來市況一定會轉好。

▲ Les Papilles開業至今，生意額較預期少6成，主因是晚市禁堂食。

業界：頂手費跌至平均20萬

香港餐飲聯業協會會長黃家和透露，留意到餐飲業確實有新店增加的趨勢。他指，以往開設小店亦需投資至少100萬至200萬，而生財工具佔投資額比重甚高。由於多了餐廳結業，甚至有餐廳是免費轉讓設備，頂手費下跌至平均20萬元。

加上部分核心區域因人流減少，租金回落50%，整筆投資額大大減少，開店門檻降低。他相信業者看好下半年經濟復甦，故把握目前成本下降的機會，待市況靠穩可有一番事業。

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記者：葉泳珊