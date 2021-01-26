  • 18°C
香港時間 : 2021126日 (二) 10:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市開店】食肆頻結業頂讓　變新力軍創業好時機？

商業 10:00 2021/01/26

分享：

新冠肺炎衝擊香港市道，餐飲業經營困難。不過有食肆結業的同時，亦有新力軍加入戰場，甚至進駐以往租金昂貴的核心地段。有業者估計，目前頂手費較低廉，開店門檻降低，吸引了不少新人開店。

【疫市擴充】大集團小店餐廳齊擴充　租金下調是主因？

即使在疫市期間，新餐廳開張的消息不斷。新力軍之一的Les Papilles去年10月亦在銅鑼灣開業。創辦人兼主廚陳健民透露，當時瞄準吉舖湧現，店舖所在街道的租金回落10%。故他以10萬元頂手費，並花6、7萬元買入廚房設備開始創業。

該餐廳開業前，陳雖有預計冬季將再爆發疫情，但未料及時間維持之久。開業至今，生意額較預期少6成，主要是因晚市禁堂食所致。即使生意不如預期，但他不後悔去年開業的決定，又相信疫情終會過去，未來市況一定會轉好。

Les Papilles開業至今，生意額較預期少6成，主因是晚市禁堂食。

業界：頂手費跌至平均20萬

香港餐飲聯業協會會長黃家和透露，留意到餐飲業確實有新店增加的趨勢。他指，以往開設小店亦需投資至少100萬至200萬，而生財工具佔投資額比重甚高。由於多了餐廳結業，甚至有餐廳是免費轉讓設備，頂手費下跌至平均20萬元。

加上部分核心區域因人流減少，租金回落50%，整筆投資額大大減少，開店門檻降低。他相信業者看好下半年經濟復甦，故把握目前成本下降的機會，待市況靠穩可有一番事業。

【疫市開店】新開業餐廳疫市增加　中大型集團趁機搶舖

【疫市擴張】牛角燒肉筲箕灣分店開幕　大玩Instagram遊戲贏美食優惠

記者：葉泳珊

相關文章

【疫市擴充】大集團小店餐廳齊擴充　租金下調是主因？（附開店名單）
2021/01/25
【疫市擴充】大集團小店餐廳齊擴充　租金下調是主因？（附開店名單）
【疫市開店】新開業餐廳疫市增加　中大型集團趁機搶舖
2021/01/25
【疫市開店】新開業餐廳疫市增加　中大型集團趁機搶舖
【結業潮】朱古力品牌Godiva　關閉或轉售美國全線門店
2021/01/25
【結業潮】朱古力品牌Godiva　關閉或轉售美國全線門店
【逆市營商】人氣IG曲奇網店　夥物流平台解送貨難題
2021/01/11
【逆市營商】人氣IG曲奇網店　夥物流平台解送貨難題
創業 疫情 經濟 黃家和 餐飲 銅鑼灣 香港 小店 餐廳 肺炎

下一篇文章

【外賣優惠】限聚令禁堂食持續　Uber Eats 2月有何優惠？ （附優惠碼）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【麥當勞】船期混亂致薯餅供應緊張　麥當勞：預計此情況會持續一段時間
【麥當勞】船期混亂致薯餅供應緊張　麥當勞：預計此情況會持續一段時間
【結業潮】朱古力品牌Godiva　關閉或轉售美國全線門店
【結業潮】朱古力品牌Godiva　關閉或轉售美國全線門店
【佐敦封區】餐飲業界料封區食肆受影響　籲放寬晚市堂食及推補助
【佐敦封區】餐飲業界料封區食肆受影響　籲放寬晚市堂食及推補助
【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮
【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮
【麥當勞】薯餅、花生碎齊齊缺貨　凍肉會否成為下一個？業界：香港食品供應充裕
【麥當勞】薯餅、花生碎齊齊缺貨　凍肉會否成為下一個？業界：香港食品供應充裕
【缺櫃潮】全球物流現亂局　貨櫃短缺船期亂　IKEA新加坡亦陷供貨危機
【缺櫃潮】全球物流現亂局　貨櫃短缺船期亂　IKEA新加坡亦陷供貨危機