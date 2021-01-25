【WhatsApp官方回應】WhatsApp政策更新Q&A　多番強調不會影響用戶私隱

▲ WhatsApp亞太區公共政策總監Clair Deevy今（25日）回覆本報查詢時就多次強調，商業用戶使用第三方公司託管服務是標準行業慣例，新政策並不會影響用戶的私隱。

WhatsApp在1月初宣布，用戶需同意其資料與Facebook共享，否則不可繼續使用程式，引起全球用家的私隱疑慮，甚至爆發「社交媒體移民潮」。惟在本月15日WhatsApp疑「跪低」，突然再宣布將會推遲該新政策至5月15日推出。WhatsApp亞太區公共政策總監Clair Deevy今（25日）回覆本報查詢時就多次強調，商業用戶使用第三方公司託管服務是標準行業慣例，新政策並不會影響用戶的私隱。

【WhatsApp爭議】WhatsApp再爆私隱洩漏問題 Google搜尋結果出現用戶個人電話號碼

【WhatsApp更新】WhatsApp押後新條款期限 香港私隱專員：歡迎有關安排

本報記者同時為讀者整理出4題Q&A，讓WhatsApp解答及解釋新政策。

Q：WhatsApp現時已將其隱私權政策更新推遲到5月中旬，政策的內容會否再作出任何更改？

A：目前尚未有計畫更改政策。

Q：早前曾傳出該政策將會影響另一社交平台Instagram的Direct Message功能，傳言是否屬實？

A：是次更新僅包含：

1）用家可自行選擇向企業在WhatsApp上發送訊息

2）進一步提升了WhatsApp收集和使用數據的透明度

此更新不會擴展WhatsApp與Facebook共享數據的權力，也不會以任何方式影響用家與朋友或家人之間的個人訊息私隱。而個人訊息或群組內的信息、資料及通話等仍會繼續受到端到端加密的保護，意味著WhatsApp和Facebook沒有權限查閱相關訊息。

Q：政策生效後，WhatsApp用戶的數據上傳到使用WhatsApp Business的公司所使用的託管服務中（即Facebook伺服器），這些數據會用於Facebook的演算法嗎？同時，若WhatsApp用戶同意新政策後，並與使用託管服務的WhatsApp Business公司進行通信，他們會在Facebook收到類似的廣告和通知嗎？

A：請務必牢記，商業用戶使用第三方公司託管和存儲訊息是標準的行業慣例。若企業選擇使用Facebook的安全託管基礎方案，Facebook將會根據企業的指示處理資訊。而Facebook也不會自動使用從他們客戶收到的消息，企業可自行決定如何使用並用於他們自己的營銷目的，當然包括在Facebook上投放廣告。

Q：未來WhatsApp將如何增強用戶信心？

A：WhatsApp得知此更新為客戶帶來相當大的困惑，並出現許多錯誤信息引起關注。WhatsApp希望可幫助每個人了解該企的原則和事實。WhatsApp也將會繼續透過網誌及社交媒體，向所有用戶提供準確的信息。同時團隊也會在努力向世界各地的媒體和決策者解釋，以分享事實並重建信任。

【WhatsApp爭議】土耳其競爭委員會展開調查 WhatsApp需暫緩與Facebook共享用戶資料

責任編輯：曾曉汶