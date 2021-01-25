【小米1810】小米將結束專營店模式 加盟商不升級店舖或無法續簽

近期捲入美國禁令的智能手機股小米(01810)再有消息傳出。內媒消息傳出，近期一度單日開逾千間新店的小米，加快改革綫下零售渠道，意味專營店模式快將結束。不過，加盟商在升級門店的過程中需投入巨額開支，若不升級則無法和小米續簽供貨合同。有傳部分加盟商被小米單方面解約，即合約到期後不獲續簽及供貨，且未有任何電話或文件通知，受影響的加盟商估計超過200人。 小米今日收報30.55元，上升2.5%。

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因應全線門店升級及統一形象，小米近日亦發表了公開信。集團在信中表示，專營店的模式將在合約到期後逐步退出現有的渠道體系，且通過對場地和形象的升級將專營店統一升級為專賣店或授權店。公開信續指，對不願意升級的合作夥伴，將組織相關部門與合作夥伴們溝通協商，推出有序平穩的退出流程；對願意升級但是存在困難的合作夥伴，將盡可能地賦能，提供經營能力方面的培訓交流，提供物料方面的支持幫扶等。

加盟商不願升級門店原因，不外乎需付出巨額成本。有小米專營店東主指出，到商場開設小米之家需投入近80萬元人民幣，即使到鄉鎮開設小米授權店，亦要投入近40萬元人民幣。

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