  • 19°C
香港時間 : 2021125日 (一) 20:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小米1810】小米將結束專營店模式 加盟商不升級店舖或無法續簽

股樓投資 19:47 2021/01/25

分享：

近期捲入美國禁令的智能手機股小米(01810)再有消息傳出。內媒消息傳出，近期一度單日開逾千間新店的小米，加快改革綫下零售渠道，意味專營店模式快將結束。不過，加盟商在升級門店的過程中需投入巨額開支，若不升級則無法和小米續簽供貨合同。有傳部分加盟商被小米單方面解約，即合約到期後不獲續簽及供貨，且未有任何電話或文件通知，受影響的加盟商估計超過200人。 小米今日收報30.55元，上升2.5%。

【2021部署】2021年 值得留意的10大收息股   詳情請看【下一頁

因應全線門店升級及統一形象，小米近日亦發表了公開信。集團在信中表示，專營店的模式將在合約到期後逐步退出現有的渠道體系，且通過對場地和形象的升級將專營店統一升級為專賣店或授權店。公開信續指，對不願意升級的合作夥伴，將組織相關部門與合作夥伴們溝通協商，推出有序平穩的退出流程；對願意升級但是存在困難的合作夥伴，將盡可能地賦能，提供經營能力方面的培訓交流，提供物料方面的支持幫扶等。

加盟商不願升級門店原因，不外乎需付出巨額成本。有小米專營店東主指出，到商場開設小米之家需投入近80萬元人民幣，即使到鄉鎮開設小米授權店，亦要投入近40萬元人民幣。

【延伸閱讀】【大行點睇】5G趨勢持續料成增長動力 中興通訊獲券商看好今漲逾8% 交銀維持目標價30元   詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

撰文 : 李尚毅

小米集團－W（01810） 經濟

上一篇文章

Wtsapp 新政策引用家「轉會」 Signal多750萬用戶 Telegram暴增2500萬人

下一篇文章

【港股追蹤】2月若實施機組人員強制隔離 國泰料每月多耗4億現金 客運運力或再降六成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】人夫80萬買樓基金瞓身科技股 現金剩3萬 妻子大崩潰求助　結局出人意表
【網民熱話】人夫80萬買樓基金瞓身科技股 現金剩3萬 妻子大崩潰求助　結局出人意表
沽空機構慘成美國散戶點心 GME軌空事件號召人 5萬美金變1177萬
沽空機構慘成美國散戶點心 GME軌空事件號召人 5萬美金變1177萬
【快手IPO】快手科技1024明日招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知
【快手IPO】快手科技1024明日招股你抽唔抽？　認購前告訴你的五大不可不知
【2021部署】2021年 值得留意的10大收息股
【2021部署】2021年 值得留意的10大收息股
【新股IPO】快手招股即 一文看清本周有那些新股登場　招股日期、孖展、業務
【新股IPO】快手招股即 一文看清本周有那些新股登場　招股日期、孖展、業務
【抽新股要留意】呢隻熱爆半新股 上市不足半年就發盈警預告年虧逾7億 原因是....
【抽新股要留意】呢隻熱爆半新股 上市不足半年就發盈警預告年虧逾7億 原因是....