【BNO移民】英國醉酒問題25國最嚴重 恐增醫療負擔

英國政府去年宣佈，從今年1月31日起，所有持有英國國民（海外）護照（BNO）的人士及其家庭受養人，可申請BNO居留簽證（Hong Kong BNO Visa），令移民英國成為城中熱話。但亦有港人擔心移民英國後無法適應當地文化，紛紛在網上詢問移民英國注意事項。有調查發現，英國的酗酒問題遠十分嚴重，出現醉後失言的頻率名列榜首。英國年輕人醉酒後求醫的比例，亦大幅拋離其他國家。

全球藥物調查（GDS）於去年疫情爆發前，在全球範圍內訪問了超過11萬人，當中5,283人來自英國。結果發現，英國的酗酒問題遠較其他毒品問題嚴重。

調查發現英格蘭和蘇格蘭的受訪者，去年平均的醉酒次數為33次，是25個受訪國家中最高的。甚至是部分歐洲國家，如波蘭、德國等的兩倍多。

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有逾5%的25歲以下英國受訪者，表示曾因醉酒而需要緊急求醫，亦是全球平均數值的兩倍多。全球藥物調查表示，因飲醉而求醫屬於嚴重後果，對於個人健康及醫療系統都造成負擔。

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報告顯示，英國人因醉酒而需要留醫的比例，較濫藥問題高。

當地酗酒情況亦十分普遍，94%的英國受訪者表示在去年曾經酗酒，但只有2.3%的受訪者表示曾服用海洛因。

責任編輯：李俊儀