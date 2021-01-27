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【電動車】吉利傳斥資3億投資賈躍亭旗下FF、恒大未有參與融資談判 FF擬中國設廠

股市 17:23 2021/01/27

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吉利傳斥資3億投資賈躍亭旗下電動車公司法拉第未來FF。

內媒《36氪》引述知情人士報道，賈躍亭創辦的電動車公司FF（Faraday Future，法拉第未來）正在國內尋求新一輪融資，吉利 （00175） 計劃向FF投資3000萬至4000萬美元（約2.34億至3.12億港元），最快下周公佈。

同時，據指FF現有股東恒大集團 （03333） 也參與了本次融資洽談，恒大曾與FF就國內公司控制權產生糾紛，目前恒大持有FF的32%股份。惟內媒周三（27日）表示，恒大未有參與是次FF融資談判。

日前有消息指，總部位於美國的FF計劃在中國開設工廠，生產部分電動汽車。據指，吉利正在向法拉第未來中國工廠提供合同製造和汽車技術服務進行談判。FF據報已經與寧德時代（深：300750）洽談了動力電池合作事項。

汽車芯片短缺，多間供應商傳加價20%，詳看【下一頁】

消息人士指，吉利的確正與法拉第未來進行談判，涉及工程技術和產能代工合作。此外，法拉第未來或將效仿百度（美：BIDU）、富士康模式，利用吉利浩瀚SEA架構開發新車型。

比亞迪王傳福指電動車全面替代燃油車時機已成熟，詳看【下一頁】

此外，彭博社曾報道FF正尋求通過特殊目的收購公司（SPAC）在美國上市，FF的SPAC平台公司正尋求超過4億美元資金以支持交易，合併後的實體公司估值將達到約30億美元。內媒最新引述消息人士，FF最快在近兩周就會提交SPAC上市資料，國內的融資屆時也有望公佈。

（第二版更新融資相關消息，第三版更新恒大未有參與融資）

相關文章：【賈躍亭創立】電動車初創法拉第未來　擬透過SPAC借殼美股上市　

【電動車】大和：蔚來商業模式具創新　予目標價100美元、潛在升幅逾七成

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編輯：袁諾曦、陳健婷

港股 百度（美：BIDU） 吉利汽車（00175）

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