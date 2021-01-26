【電動車】吉利傳斥資3億投資賈躍亭旗下FF FF擬中國設廠、最快兩周內啟動上市

▲ 吉利傳斥資3億投資賈躍亭旗下電動車公司法拉第未來FF。

內媒《36氪》引述知情人士報道，賈躍亭創辦的電動車公司FF（Faraday Future，法拉第未來）正在國內尋求新一輪融資，吉利 （00175） 計劃向FF投資3000萬至4000萬美元（約2.34億至3.12億港元），最快下周公佈。同時，FF現有股東恒大集團 （03333） 也參與了本次融資洽談，恒大曾與FF就國內公司控制權產生糾紛，目前恒大持有FF的32%股份。

日前有消息指，總部位於美國的FF計劃在中國開設工廠，生產部分電動汽車。據指，吉利正在向法拉第未來中國工廠提供合同製造和汽車技術服務進行談判。FF據報已經與寧德時代（深：300750）洽談了動力電池合作事項。

吉利上午股價造好，早段曾升逾7%，破頂高見36.45元，惟午後倒跌，最新跌1.5%，報33.3元，成交超過50億元。恒大最新跌2.7%，報16.36元，成交1.9億元。

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消息人士指，吉利的確正與法拉第未來進行談判，涉及工程技術和產能代工合作。此外，法拉第未來或將效仿百度（美：BIDU）、富士康模式，利用吉利浩瀚SEA架構開發新車型。

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此外，彭博社曾報道FF正尋求通過特殊目的收購公司（SPAC）在美國上市，FF的SPAC平台公司正尋求超過4億美元資金以支持交易，合併後的實體公司估值將達到約30億美元。內媒最新引述消息人士，FF最快在近兩周就會提交SPAC上市資料，國內的融資屆時也有望公佈。

（第二版更新融資相關消息）

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編輯：袁諾曦、陳健婷