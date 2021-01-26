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【電動車】吉利一度升逾7%破頂　賈躍亭旗下FF未來擬在中國設廠、傳與吉利就合作進行談判

股市 12:11 2021/01/26

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內媒引述消息人士指，賈躍亭創辦的電動車公司法拉第未來（Faraday Future）計劃在中國開設工廠，生產部分電動汽車。

內媒引述消息人士指，總部位於美國的電動車公司法拉第未來（Faraday Future）計劃在中國開設工廠，生產部分電動汽車。據指，吉利 （00175） 正在向法拉第未來中國工廠提供合同製造和汽車技術服務進行談判。吉利對此表示不予置評。

吉利上午股價造好，早段曾升逾7%，破頂高見36.45元，中午收報34.5元，升1.9%，成交36.7億。

汽車芯片短缺，多間供應商傳加價20%，詳看【下一頁】

消息人士指，吉利的確正與法拉第未來進行談判，涉及工程技術和產能代工合作。此外，法拉第未來或將效仿百度（美：BIDU）、富士康模式，利用吉利浩瀚SEA架構開發新車型。

比亞迪王傳福指電動車全面替代燃油車時機已成熟，詳看【下一頁】

法拉第未來由樂視創辦人賈躍亭創辦，成立於2014年，為專注於智能電動汽車發展的美國初創科技公司。

相關文章：【賈躍亭創立】電動車初創法拉第未來　擬透過SPAC借殼美股上市　

【電動車】大和：蔚來商業模式具創新　予目標價100美元、潛在升幅逾七成

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編輯：袁諾曦

港股 百度（美：BIDU） 吉利汽車（00175）

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