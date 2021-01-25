【疫市開店】新開業餐廳疫市增加　中大型集團趁機搶舖

經營餐廳POS系統的Eats365亦透露，旗下客戶當中，去年新開張食肆的數量較2019年升兩成，主要集中在5月至12月期間。該企商務總監黃汝灝認為，下半年開始出現大量「筍盤」，租金相宜、位置佳，使新餐廳數字不跌反升。

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不過，新餐廳的結構與以往有分別。黃續指：「以往開店主要集中於全新品牌，甚至頗多以往沒有開設餐廳經驗的新血，以及較多高端新餐飲概念。」今年則集中於中型至大型餐飲集團、有名氣的品牌。即使受限聚令影響，仍可維持一定的生意額及客量。該些品牌較容易搶到筍盤，若現時「守業」成功，未來則可賺得更多。

黃汝灝相信，現時餐飲業處於「等待復甦」的時期。有能力擴張的餐廳將積極搶舖，或以新品牌、新模式捱過這段時間。由於筍盤增加，亦多了小型餐廳進駐大街地舖、商場等過往以大品牌為主的舖位；店舖面積亦較以往大。

除此之外，茶餐廳、咖啡店等，亦是新開餐廳當中的主要類別。他解釋，此類餐廳受限聚令、晚市禁堂食的影響較小，且食材及服務成本較低。相反，新開業的高級餐飲、日本菜則較少，料結業比率將高於開店。

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記者：葉泳珊