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【樓市預測】中原老闆大力唱好港樓 內地海外資金齊湧港 今年樓價將升15% 施永青：「 以上預測並不進取」

股樓投資 18:49 2021/01/25

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本港疫情持續反覆，過去一周確診數字維持在高雙位數字，本港失業率衝上6.6%，不過，多名議員及經濟學者都指，最壞的失業情況還未出現，對於今年樓價走勢，各界不抱太大樂觀期望，但中原集團創辦人施永青卻非常樂觀，認為今年樓價將升15%。

【樓市現象】買家冇睇樓 業主冇減價仲要反價8萬 仍決意以558萬購尚悅兩房，詳見【下一頁

施永青出席公司的樓市展望記者會時表示，對於今年樓市走勢十分樂觀，他指出疫情下經濟最差的情況將於今年第一、第二季會出現，相信疫情進一步惡化的機會較少，經濟陸續改善的機會增加。他又指，現時本港樓市不是處於高位，並沒有大跌空間，並形容：「如一個人不是站在高處，跌下來的空間不多，其實樓市早已被人打到攤在地下，再要跌的話，就要『挖地洞』了，因此我相信下跌機會較少。」

【網民熱話】公屋仔無資格拍拖？ 網民：與其成日埋怨出身 不如增值多少少自己，詳見【下一頁

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施永青說，現在股市暢旺，這股利好氣氛會進一步漫延。同時，全球也在放水推量化寬鬆措施，令資產價格膨脹，他舉例指，美國總統拜登（Joe Biden）上場後，他打算推1.9億萬美元救市，施永青相信將會美國將發債，換句話說，全球多國也會繼續印銀紙，有利包括樓市在內的資產市場。

至於有市場人士擔心中美角力下本港經濟角色或有影響，施永青卻認為香港仍可擔任重要的角色，他解釋：「香港於一眾內地城市而言，自由度相對較大，在外循環方面亦擔當重要角色。」他指出，雖然中國近年銳意催谷經濟內循環，但看不見中國外循環的數字有收縮，如中國貿易有增長，盈餘更破紀錄。

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「因此今年下半年，我相信香港唔係『冇得撈』，中國企業及海外資金也會來港。他更揚言，現在樓價是壓抑下的價錢，仍未充份反映價值，如未來投資市場恢復，壞消息也大部份反映，本港樓價於今年內有15%的上升空間，他更表示：「我是一個好保守的人，以上預測並不進取。」

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記者：陳詠妍

 

經濟 失業 疫情 量化寬鬆 拜登 施永青 失業率 樓價 香港 中國

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