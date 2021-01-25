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【疫市擴充】大集團小店餐廳齊擴充　租金下調是主因？（附開店名單）

商業 18:45 2021/01/25

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牛角日本燒肉筲箕灣形薈新分店今日（25日）開幕、雞翼專門店Wingman本月底將於旺角開新分店。（資料圖片）

疫情及限聚令影響下，不少餐廳結業，不過亦有不少食肆趁機擴充，包括牛角日本燒肉筲箕灣形薈新分店今日（25日）開幕、雞翼專門店Wingman本月底將於旺角開新分店，理由離不開趁租金下調而把握擴充良機的因素。

【疫市擴張】牛角燒肉筲箕灣分店開幕　大玩Instagram遊戲贏美食優惠

【疫市開店】Outback旗下品牌Aussie Grill進駐中環　設2層高旗艦店

牛角母企敘福樓主席黃傑龍表示，配合集團的發展需要，公司會審慎而積極地開拓新店。「現時多空舖，機會多，該位置租金合理，故決定開店。」他相信，今年能控制疫情，年內其他品牌亦會陸續擴充。

圖文看清１月餐廳食品逆市開店

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Wingman聯合創辦人羅卓升（Jack）坦言，現時餐廳分店位於中環及灣仔，是次斥資80萬元打進九龍區，他認為，新店有利拓展客源至九龍及新界，相信得益比成本多。「旺角集商業客、住宅客及遊客於一身，能接觸到18至40歲的主要客戶群。」

他補充，該地段罕有減價，租金下調大約2成，十分吸引，加上疫苗面世，預計疫情今年將散去，對未來感樂觀。「考慮到現金流許可下，決定簽長約開店。」

【疫市開店】皇玥疫市擴充不裁員、不減薪　分店增至12間

記者：朱悅瀅

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