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【退休理財】調查：港人疫下退休生活信心減 7成年輕人缺乏儲蓄習慣

理財智慧 18:19 2021/01/25

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新冠疫情衝擊全球經濟，富通保險發布一項退休調查指，受訪者普遍對退休生活較疫情前悲觀，約七成受訪者表示於疫情後沒有信心安心退休，較疫情前的16%飆升逾四倍，當中首三大主要憂慮是來自53%受訪者認為未來退休醫療開支越來越大，52%憂慮退休後缺乏穩定收入，及50%擔心更難以應付退休開支。

富通保險於去年12月委託市場研究公司進行「安心退休規劃調查」，訪問405名年齡20歲或以上的在職人士，當中包括20至29歲的年輕受訪者，及30歲以上較成熟的受訪者，以了解疫情如何影響港人的退休規劃、理財意向和行爲態度。 

調查發現，基於經濟前景不明朗，促使24%受訪者提高投資意識，惟有41%擔憂對投資產品認知不足，在波動市況下未能作明智決定，不過當中52%年輕受訪者表示對投資產品認知不足，59%表示不懂如何進行中至長期的理財計劃，73%更沒有定期儲蓄習慣。至於較成熟的受訪者方面，僅17%沒有定期儲蓄習慣，但仍有35%表示對投資產品認知不足，40%表示不懂如何進行中至長期的理財計劃。

【同場加映】疫情持續 新一年理財3步 教你節流及開源，請看【下一頁

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調查又指，37%受訪者選擇持有現金儲蓄、儲備退休資金，當中有62%為年輕受訪者；25%受訪者對保本或風險較低的投資較有興趣，反映市場避險情緒高漲，港人普遍轉向保守投資策略。隨著疫情持續升溫打擊港人的退休信心，有55%受訪者表示渴望退休後能有長期而穩定的收入，以及41%認為合資格延期年金保單產品適合作為退休計劃的第一步。

富通保險首席業務總監兼首席產品總監楊娟表示，調查反映市民在疫情下退休信心下挫，不少年輕人更缺乏定期儲蓄習慣，或會錯失退休儲備的先機，難以發揮複利滾存效應。她認為，無論面對任何經濟周期，退休規劃宜早做準備，如果資金或投資經驗有限，市民可考慮投保合資格延期年金保單，及早定期儲備以累積資金，既可能享有稅務扣除優惠，亦能為退休計劃踏出第一步。

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記者：溫藹紅

年金 投資產品 退休 儲蓄 新冠肺炎疫情

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