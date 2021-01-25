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【新冠肺炎】荷蘭自二戰後首次宵禁觸發示威　超市被破壞警方出動水砲

環球政經 19:13 2021/01/25

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歐洲新冠疫情嚴峻，各國除了重新檢視入境政策外，還計劃收緊防疫措施。荷蘭國會在上周四（21日）通過宵禁令，成為當地自二戰以來首次宵禁。在非緊急的情況下，民眾在晚上9時至翌日凌晨4時半嚴禁外出。

宵禁引起一些荷蘭民眾不滿，他們上街抗議政府的宵禁令過分嚴格。部分激進示威者在公眾地方縱火，有些更破壞商店及搶掠超市。一些單車被用作路障，示威者向警方丟擲高爾夫球及煙花，警方施放催淚彈驅散。

【新冠肺炎】歐洲多國疫情嚴峻　各國收緊入境政策或重新關閉邊境 【下一頁

北方小鎮於爾克（Urk）的一個檢測中心被放火；而南部城市燕豪芬（Eindhoven），防暴警察更出動水砲車驅趕示威民眾。目前約有100名示威者被捕，荷蘭首相呂特（Mark Rutte）譴責示威者暴力行為，指當局不會坐視不理。

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荷蘭自去年10月起便關閉酒吧及餐廳，上月更開始關閉學校及商店。

截至周日（24日），荷蘭累積感染人數達94.9萬人，共1.3萬人死亡。

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撰文 : 張健兒

疫情 請願示威 荷蘭 歐洲 檢測中心 縱火 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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