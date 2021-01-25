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【香港疫苗】食衛局認可復星/BioNTech疫苗在港緊急使用 首批100萬劑料2月抵港

Hot Talk 18:10 2021/01/25

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食衛局認可復星/BioNTech疫苗在港緊急使用。

食物及衛生局今日（25日）根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章），認可復星/德國BioNTech新冠疫苗（BNT162b2）於港作緊急使用，即日起生效。首批約100萬劑BioNTech疫苗已完成生產程序，視乎有關測試順利完成和通過，預計可於2月下旬由德國運抵香港。

新型冠狀病毒疫苗顧問專家委員會上周一（18日）一致通過食衛局對復星/BioNTech疫苗批出緊急使用許可。

疫苗顧問專家委員會成員許樹昌表示，復星BioNTech疫苗會分6批來港，首3批各有100萬劑，尾3批各有150萬劑，總共750萬劑。牛津阿斯利康疫苗料6、7月到貨，科興則仍未提交申請資料給衞生署。

復星醫藥 （02196） 擁有BioNTech mRNA疫苗在大中華區（中國及台港澳地區）開发及商業化權利，為BioNTech合作夥伴。復星今日收報37.65元，跌0.5%，成交1.84億元。

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【疫苗延誤】輝瑞、阿斯利康疫苗產能不及預期　後者向歐盟交付量大減6成

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【香港疫情】陳肇始：正研究商場是否要提早關門　正與科興聯絡以取得疫苗有效數據

編輯：陳健婷

港股 香港 許樹昌 衞生署 復星醫藥（02196）

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