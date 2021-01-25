  • 19°C
香港時間 : 2021125日 (一) 20:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港疫苗】港府認可復星/BioNTech疫苗在港緊急使用　首批100萬劑料2月抵港

Hot Talk 18:10 2021/01/25

分享：

食衛局認可復星/BioNTech疫苗在港緊急使用。

食物及衛生局今日（25日）根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章），認可復星/德國BioNTech新冠疫苗（BNT162b2）於港作緊急使用，即日起生效。首批約100萬劑BioNTech疫苗已完成生產程序，視乎有關測試順利完成和通過，預計可於2月下旬由德國運抵香港。

新型冠狀病毒疫苗顧問專家委員會上周一（18日）一致通過食衛局對復星/BioNTech疫苗批出緊急使用許可。

疫苗顧問專家委員會成員許樹昌表示，復星BioNTech疫苗會分6批來港，首3批各有100萬劑，尾3批各有150萬劑，總共750萬劑。牛津阿斯利康疫苗料6、7月到貨，科興則仍未提交申請資料給衞生署。

復星醫藥 （02196） 擁有BioNTech mRNA疫苗在大中華區（中國及台港澳地區）開发及商業化權利，為BioNTech合作夥伴。復星今日收報37.65元，跌0.5%，成交1.84億元。

相關文章：

【疫苗延誤】輝瑞、阿斯利康疫苗產能不及預期　後者向歐盟交付量大減6成

【復星疫苗】香港據報最快本周批准使用復星BioNTech疫苗

【香港疫情】陳肇始：正研究商場是否要提早關門　正與科興聯絡以取得疫苗有效數據

編輯：陳健婷

港股 香港 許樹昌 衞生署 復星醫藥（02196）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【快手科技IPO】快手科技1024入場費逾萬元你抽唔抽？　認購快手科技IPO五大不可不知
【快手科技IPO】快手科技1024入場費逾萬元你抽唔抽？　認購快手科技IPO五大不可不知
【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？
【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？
【新股IPO】快手科技1024周二招股　部分券商推認購優惠、券商暫預留近2000億元孖展額
【新股IPO】快手科技1024周二招股　部分券商推認購優惠、券商暫預留近2000億元孖展額
【新股IPO】快手科技1024招股入場費11616元　集資規模勝京東、國際配售已錄足額認購
【新股IPO】快手科技1024招股入場費11616元　集資規模勝京東、國際配售已錄足額認購
【快手上市】快手科技1024上市市值最多達4783億　拆解快手三大亮點
【快手上市】快手科技1024上市市值最多達4783億　拆解快手三大亮點
【新股IPO】星盛商業管理6668共33萬人認購　超額認購近756倍一手中籤率1.29%（附分配結果）
【新股IPO】星盛商業管理6668共33萬人認購　超額認購近756倍一手中籤率1.29%（附分配結果）