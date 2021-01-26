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【香港疫苗】林鄭：已向中央提出分配國產疫苗　復星BioNTech疫苗100萬劑2月下旬到港

Hot Talk 11:26 2021/01/26

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林鄭：向中央提出分配國產疫苗

香港早前達成3項預先採購疫苗協議，但原訂最早到港的國產科興疫苗至今未有數據，而已在多國應用的「輝瑞疫苗」，港府最新與復星/德國BioNTech新冠疫苗供應協議料2月底才能供港，而牛津阿斯利康疫苗則訂於下半年起供港。行政長官林鄭月娥於行政會議前確認，「十日、八日前」已向中央提出分配內地生產的新冠病毒疫苗。

外界傳出港府向內地提出供應國藥生產的疫苗，林鄭月娥未在會上直接承認國藥集團為供應商，但指國藥疫苗同樣受到香港核准疫苗使用法律框架，強調爭取讓市民安全有序盡早接種疫苗。

林鄭：佐敦受限區逾200人未強檢 再推封區強制檢測會「突襲式」行動，可見【下一頁】

圖看三款港府預購疫苗特點

    點擊圖片放大

食物及衛生局周一根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章），認可復星/德國BioNTech新冠疫苗（BNT162b2）於港作緊急使用，即日起生效。首批約100萬劑BioNTech疫苗已完成生產程序，視乎有關測試順利完成和通過，預計可於2月下旬由德國運抵香港。

新型冠狀病毒疫苗顧問專家委員會1月18日一致通過食衛局對復星/BioNTech疫苗批出緊急使用許可。

疫苗顧問專家委員會成員許樹昌表示，復星BioNTech疫苗會分6批來港，首3批各有100萬劑，尾3批各有150萬劑，總共750萬劑。牛津阿斯利康疫苗料6、7月到貨，科興則仍未提交申請資料給衞生署。

有關疫苗由輝瑞和BioNTech合作研發，而復星醫藥 （02196） 擁有BioNTech mRNA疫苗在大中華區（中國及台港澳地區）開發及商業化權利，為BioNTech合作夥伴。

相關文章：

【疫苗延誤】輝瑞、阿斯利康疫苗產能不及預期　後者向歐盟交付量大減6成

【復星疫苗】香港據報最快本周批准使用復星BioNTech疫苗

【香港疫情】陳肇始：正研究商場是否要提早關門　正與科興聯絡以取得疫苗有效數據

編輯：陳健婷

港股 香港 許樹昌 衞生署 復星醫藥（02196）

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