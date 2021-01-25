【遙距拜年】花旗搞抽獎鼓勵手機「派利是」　贏取8888元或888元大利是（內附登記方法）

新年將至，受疫情影響，金管局日前呼籲市民今年透過電子渠道互相祝賀及收發利是，各大銀行亦嚮應號召，推出優惠鼓勵客戶用手機「派利是」。花旗銀行今年再次推出手機「派利是」功能，客戶用手機號碼便可遙距派利是，並有機會贏取8,888港元。



花旗銀行表示，為鼓勵客戶使用手機「派利是」，由2021年2月初至2月28日，客戶成功於Citi Mobile App按「Get More」登記參加「Citi派利是大抽獎」，並於2月內發送兩封電子利是，可參加大抽獎，有機會贏取8,888港元（名額兩名）或888港元（名額30名）。

手機派利是步驟:

登入Citi Mobile® App，選擇「繳款及轉賬」，按「派利是」

透過輸入電話號碼、電郵地址或轉數快識別碼指定收款人

選擇扣款戶口、利是金額，選擇以港幣或人民幣作利是貨幣

確認轉賬詳情，按「派利是」

可以分享牛年揮春予親友，並寫上祝福語句

▲ 派利是可分享牛年揮春，並寫上祝福語。

花旗銀行表示，手機「派利是」服務經由「轉數快」系統處理，收款人必須已為其流動電話號碼/電郵地址/轉數快識別碼登記「轉數快」以連結戶口作收款。

要留意，客戶經「轉數快」轉賬至未經登記收款人的每日最高限額為10,000港元(預設限額)或客戶自訂的限額，以較低者為準。相信大家不會派這麼大封利是吧！

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責任編輯：葉卓偉