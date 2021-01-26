【快手科技IPO】快手科技同股不同權架構抽唔抽？　認購前先看這幾點

▲ 【快手科技IPO】快手科技採同股不同權架構抽唔抽？ 認購快手前先看這幾點

快手科技 （新上市編號：01024） 正式招股，經營短視頻平台的快手科技，是近期新股IPO市場的焦點。快手科技抽唔抽得過？抽快手科技IPO前，可先參考以下這幾點，包括快手科技採用同股不同權架構、擁重量級創辦人、具監管風險等，再判斷應該重鎚出擊抽快手科技，還是小注抽一手快手科技，博幸運之神會降臨？

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1. 快手科技採用同股不同權（WVR）架權

騰訊 （00700） 為股東之一的快手科技，採用不同投票權架構，分為A類股份及B類股份，意味小股東的話語權會較低。A類股份持有人每股可投10票，B類股份持有人則每股可投1票。快手兩名創辦人宿華及程一笑持有A類股份。

2. 兩大創辦人宿華及程一笑曾於Google及惠普任職

宿華及程一笑是將快手科技由工具型的業務，轉型為由多種渠道（包括直播、線上營銷服務、電商、網絡遊戲、在線知識共享及其他增值服務）產生收入的全方位內容社交平台的靈魂人物。

宿華畢業於清華大學軟件學院，曾於谷歌中國（Google China）及百度擔任工程師，之後開始創業。宿華一直擔任快手科技首席執行官，負責戰略及關鍵決策，包括戰略方向制定、業務管理、業務創新、公關宣傳、政府事務、人才招聘及海外拓展等。

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程一笑曾於2007至2009年7月在惠普（HP）擔任軟件工程師兼開發工程師，並於2009年9月至2011年2月於人人網（Renren Inc.）任職。2011年程一笑首創「GIF快手」，成為快手科技的首項業務，GIF動圖本質上也是短視頻的雛形。程一笑擔任快手科技首席產品官，全權負責產品相關的事務，包括開發新應用程序、產品迭代、開發新應用程序功能及用戶界面優化。

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3. 收入大部分來自直播業務，但比例不斷下降

直播收入一直是快手科技的主要收入來源，直播業務涉及向觀眾銷售虛擬物品，觀眾購買虛擬物品後，可於直播期間將其作為禮物贈送給主播。2017年、2018年及2019年，直播收入佔總收入約95.3%、91.7%、80.4%，2020年首9個月，直播收入佔62.2%。

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4. 內地移動互聯網用戶仍具增長空間

去年首個月，快手的中國應用程序及小程序的平均日活躍用戶及平均月活躍用戶分別為3.05億及7.69億，期內日活躍用戶在快手應用的日均使用時長超過86分鐘、日均訪問快手應用超過10次。根據艾瑞諮詢，預計中國移動互聯網用戶規模到2025年將達11億，同時滲透率將從62.4%提升至78.5%。

中國移動互聯網用戶2015年日均在線時長為2.90小時，2019年提升至4.35小時，預計2025年將達5.73小時。2019年，日均在線時長中大約29.7%用在基於視頻的社交及娛樂平台上，這個比例到2025年預計將達36.3%。

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5. 內地收緊對網絡直播或電商直播平台的監管

去年11月國家廣播電視總局發出《關於加強網絡秀場直播和電商直播管理的通知》，列明網絡直播秀或電商直播平台的登記規定及直播業務有關實名登記、用戶虛擬打賞消費限額、未成年用戶虛擬打賞限制、直播審核人員資格、內容標籤及其他方面的規定。

快手科技大部分收入來自直播業務，鑑於中國互聯網業務受到高度監管，中國政府加強對短視頻、直播及電商行業的管控亦可能會限制快手維持或增加平台的用戶群或用戶流量的能力，繼而對業務經營及財務業績產生重大負面影響。

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編輯：陳韻妍