【特朗普卸任】梅拉尼婭據報正倒數離婚 上周這幕現暗湧

前美國總統特朗普卸任後，特朗普一家的生活繼續成為傳媒焦點。特朗普妻子梅拉尼婭據報正在「倒數」，何時可與特朗普離婚。其實，在梅拉尼婭上周未有跟隨特朗普讓記者拍照，反而別過鏡頭直接上車，獨留特朗普面對一眾鏡頭後，已引起網民猜想特朗普與梅拉尼婭是否緣份已盡。

梅拉尼婭好友海伊（R Couri Hay）接受《紐約時報》訪問時坦言，認為梅拉尼婭並不願意做第一夫人，只是為了特朗普已做。

梅拉尼婭黑面拒拍照 獨留特朗普應付傳媒（多圖） 【下一頁】

海伊表示，當梅拉尼婭離開華盛頓後，各界將會發現梅拉尼婭會愈來愈低調，更指認為美國應該「放她走」（just let her go）。另外，亦有特朗普幕僚形容，特朗普與梅拉尼婭的16年婚姻已是「垂死的」。

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特朗普及梅拉尼婭於當地時間上周三參加歡送儀式後，直接搭乘專機前往佛州的海湖莊園。當二人步出飛機後，特朗普停下來揮手並面對傳媒鏡頭，但梅拉尼婭未有跟隨，反而別過鏡頭直接上車，獨留特朗普面對一眾鏡頭。

梅拉尼婭的行為引起民眾討論，相關影片更於Twitter瘋傳，吸引眾多網民討論二人的關係是否出現問題。

有網民笑言﹕梅拉尼婭不需要特朗普的陪同，情願自己一個玩耍。此外，亦有不少網民關注二人的關係，是否因為特朗普卸任後，梅拉尼婭短期內會與他離婚。

責任編輯：林嘉莉