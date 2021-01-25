  • 21°C
香港時間 : 2021125日 (一) 18:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特朗普卸任】梅拉尼婭據報正倒數離婚 上周這幕現暗湧

環球政治 18:28 2021/01/25

分享：

前美國總統特朗普卸任後，特朗普一家的生活繼續成為傳媒焦點。特朗普妻子梅拉尼婭據報正在「倒數」，何時可與特朗普離婚。其實，在梅拉尼婭上周未有跟隨特朗普讓記者拍照，反而別過鏡頭直接上車，獨留特朗普面對一眾鏡頭後，已引起網民猜想特朗普與梅拉尼婭是否緣份已盡。

梅拉尼婭好友海伊（R Couri Hay）接受《紐約時報》訪問時坦言，認為梅拉尼婭並不願意做第一夫人，只是為了特朗普已做。

梅拉尼婭黑面拒拍照 獨留特朗普應付傳媒（多圖） 【下一頁】

海伊表示，當梅拉尼婭離開華盛頓後，各界將會發現梅拉尼婭會愈來愈低調，更指認為美國應該「放她走」（just let her go）。另外，亦有特朗普幕僚形容，特朗普與梅拉尼婭的16年婚姻已是「垂死的」。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

特朗普及梅拉尼婭於當地時間上周三參加歡送儀式後，直接搭乘專機前往佛州的海湖莊園。當二人步出飛機後，特朗普停下來揮手並面對傳媒鏡頭，但梅拉尼婭未有跟隨，反而別過鏡頭直接上車，獨留特朗普面對一眾鏡頭。

梅拉尼婭的行為引起民眾討論，相關影片更於Twitter瘋傳，吸引眾多網民討論二人的關係是否出現問題。

有網民笑言﹕梅拉尼婭不需要特朗普的陪同，情願自己一個玩耍。此外，亦有不少網民關注二人的關係，是否因為特朗普卸任後，梅拉尼婭短期內會與他離婚。

責任編輯：林嘉莉

相關文章

伊萬卡據報於佛羅里達州參選 疑嚇窒現任參議員魯比奧
今日
伊萬卡據報於佛羅里達州參選 疑嚇窒現任參議員魯比奧
【拜登上任】推翻特朗普政策 恢復多國入境禁令
今日
【拜登上任】推翻特朗普政策 恢復多國入境禁令
【拜登上任】抄特朗普美國優先？ 料簽買美國貨行政命令
今日
【拜登上任】抄特朗普美國優先？ 料簽買美國貨行政命令
【拜登上任】福西稱受特朗普政府排擠 如「野餐臭鼬」
今日
【拜登上任】福西稱受特朗普政府排擠 如「野餐臭鼬」
【BNO移民】蘇格蘭擬發動二次獨立公投
今日
【BNO移民】蘇格蘭擬發動二次獨立公投
結婚 梅拉尼亞 特朗普 美國

下一篇文章

【拜登上任】推翻特朗普政策 恢復多國入境禁令

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英國疫情】護士哭訴屍體多如行李運輸帶 坦言內心難承受
【英國疫情】護士哭訴屍體多如行李運輸帶 坦言內心難承受
【新冠疫苗】加州有人接種數小時後死亡 上月曾染疫
【新冠疫苗】加州有人接種數小時後死亡 上月曾染疫
新型冠狀肺炎全球疫情（01月25日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月25日 時間18:00）
【新冠疫苗】英國警告接種兩劑後 仍可傳播病毒給他人
【新冠疫苗】英國警告接種兩劑後 仍可傳播病毒給他人
【美國疫情】特朗普或是受害者 前官員：其收到的報告遭更換
【美國疫情】特朗普或是受害者 前官員：其收到的報告遭更換
【新冠疫苗】Moderna嚴重過敏個案 美疾控指較輝瑞少
【新冠疫苗】Moderna嚴重過敏個案 美疾控指較輝瑞少