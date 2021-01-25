【缺櫃潮】航運公司過度追求「超大型貨櫃船」　致全球海運物流現亂局？

▲ 國際海運業「缺貨櫃」情況嚴重，有專家認為，這很可能與航運公司過度追求「超大型貨櫃船」有關。

疫情下，國際海運業「缺貨櫃」情況嚴重。有專家認為，這很可能與航運公司過度追求「超大型貨櫃船」有關，因每艘船在港口卸貨要花更長的時間，變相拖慢整個卸貨及運貨的進度。

【缺櫃潮】全球物流現亂局 貨櫃短缺船期亂 IKEA新加坡亦陷供貨危機

經濟學家Marc Levinson在接受彭博社專訪時指出，超大型貨櫃船打亂了全球運輸系統。實際上，大多數港口停靠的船隻比以前少，但船隻越來越大，變相在港口卸貨要花更長的時間， 而鐵路也無法應付這種突然湧入的集裝箱。 因此，在將貨物從港口移出之前，需要將貨物放置更長的時間，變相使運輸時間變長。

他又指，這情況雖然不一定對全球整體經濟不利，但對於船公司而言肯定有影響。業者企圖透過超大型貨櫃船省下單一貨櫃成本，但卻沒考慮到運輸時間成本。

CNBC報道則指出，貿易順差加劇了貨櫃的不平衡，也是造成貨櫃短缺的原因之一，如中國向歐美國家的出口要多於進口，但當中國經濟反彈更快，令亞洲需要這些貨櫃時，卻仍滯留在西方國家。

【新冠肺炎】「缺櫃潮」料持續至4月 船運成本上漲3倍 供應鏈挑戰能否解決？

【阿里巴巴】全球航運陷「缺櫃潮」 菜鳥網絡推出貨櫃訂艙服務

責任編輯：蘇穎琪