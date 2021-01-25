  • 21°C
香港時間 : 2021125日 (一) 18:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【缺櫃潮】航運公司過度追求「超大型貨櫃船」　致全球海運物流現亂局？

商業 18:01 2021/01/25

分享：

國際海運業「缺貨櫃」情況嚴重，有專家認為，這很可能與航運公司過度追求「超大型貨櫃船」有關。

疫情下，國際海運業「缺貨櫃」情況嚴重。有專家認為，這很可能與航運公司過度追求「超大型貨櫃船」有關，因每艘船在港口卸貨要花更長的時間，變相拖慢整個卸貨及運貨的進度。

【缺櫃潮】全球物流現亂局　貨櫃短缺船期亂　IKEA新加坡亦陷供貨危機

經濟學家Marc Levinson在接受彭博社專訪時指出，超大型貨櫃船打亂了全球運輸系統。實際上，大多數港口停靠的船隻比以前少，但船隻越來越大，變相在港口卸貨要花更長的時間， 而鐵路也無法應付這種突然湧入的集裝箱。 因此，在將貨物從港口移出之前，需要將貨物放置更長的時間，變相使運輸時間變長。

他又指，這情況雖然不一定對全球整體經濟不利，但對於船公司而言肯定有影響。業者企圖透過超大型貨櫃船省下單一貨櫃成本，但卻沒考慮到運輸時間成本。

CNBC報道則指出，貿易順差加劇了貨櫃的不平衡，也是造成貨櫃短缺的原因之一，如中國向歐美國家的出口要多於進口，但當中國經濟反彈更快，令亞洲需要這些貨櫃時，卻仍滯留在西方國家。

【新冠肺炎】「缺櫃潮」料持續至4月　船運成本上漲3倍　供應鏈挑戰能否解決？

【阿里巴巴】全球航運陷「缺櫃潮」　菜鳥網絡推出貨櫃訂艙服務

責任編輯：蘇穎琪

相關文章

【缺櫃潮】全球物流現亂局　貨櫃短缺船期亂　IKEA新加坡亦陷供貨危機
今日
【缺櫃潮】全球物流現亂局　貨櫃短缺船期亂　IKEA新加坡亦陷供貨危機
【新冠肺炎】「缺櫃潮」料持續至4月　船運成本上漲3倍　供應鏈挑戰能否解決？
2021/01/17
【新冠肺炎】「缺櫃潮」料持續至4月　船運成本上漲3倍　供應鏈挑戰能否解決？
【阿里巴巴】全球航運陷「缺櫃潮」　菜鳥網絡推出貨櫃訂艙服務
2021/01/14
【阿里巴巴】全球航運陷「缺櫃潮」　菜鳥網絡推出貨櫃訂艙服務
經濟 貿易 運輸 航運 鐵路 亞洲 中國

上一篇文章

【疫市開店】新開業餐廳疫市增加　中大型集團趁機搶舖

下一篇文章

【品牌聯乘】Red Bull聯乘本地茶飲店　推出兩款Red Bull手搖飲品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【封鎖油尖旺】傳周末封鎖油尖旺區檢疫　小店憂客人難前來取預訂蛋糕
【封鎖油尖旺】傳周末封鎖油尖旺區檢疫　小店憂客人難前來取預訂蛋糕
【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮
【限聚令延長】酒吧、美容院及健身室等續停業　損失慘重或掀結業潮
【佐敦封區】油尖旺區疫情嚴峻　旺角桔梗餐廳暫停營業自保
【佐敦封區】油尖旺區疫情嚴峻　旺角桔梗餐廳暫停營業自保
【佐敦封區】餐飲業界料封區食肆受影響　籲放寬晚市堂食及推補助
【佐敦封區】餐飲業界料封區食肆受影響　籲放寬晚市堂食及推補助
【IKEA】宜家家居全線分店網站暫停服務　細數IKEA近年多宗怪事
【IKEA】宜家家居全線分店網站暫停服務　細數IKEA近年多宗怪事
【IKEA】宜家家居首次推出3款賀年糕點　芋頭糕用肉丸入饌？
【IKEA】宜家家居首次推出3款賀年糕點　芋頭糕用肉丸入饌？