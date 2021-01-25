  • 19°C
香港時間 : 2021125日 (一) 21:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大戶末日】上周爆買GameStop挾爆沽空機構　美國散戶最新目標係呢兩隻股票！

股市 20:39 2021/01/25

分享：

美股驚現「散戶挾爆沽空機構」的現象，實仍股市奇聞。

繼上周出現美國散戶喪炒GameStop（美︰GME），逼使沽空機構香櫞（Citron Researh）投降噤聲後。據Reddit討論區最新趨勢、散戶常用的炒股程式Robinhood的數據，Palantir（美︰PLTR）及黑莓（美︰BB）已成為散戶大軍的新目標。

美國Reddit散戶「爆買」GameStop，更以起底方式網絡欺凌唱淡的沽空機構香櫞，逼使其認輸噤聲【下一頁】

據美國最受散戶歡迎的零佣金券商Robinhood的統計，持有GameStop的Robinhood投資者多數同時在倉位內持有黑莓（美︰BB）及Palantir（美︰PLTR），以及清潔能源基金ICLN。

此外，據Reddit的r/wallstreetbets討論區當中，除了Tesla（美︰TSLA） 外，GameStop、Palantir及黑莓是的相關討論帖子都是度最高的。由此可見後兩者亦是Reddit散戶的愛股之一。

Palantir為一家大數據分析公司，獲美國中情局（CIA）投資，因曾協助美軍找出恐怖分子拉登而聞名。黑莓則曾經是手機界巨頭，亦是最早推出智能手機的公司之一，惟近年公司已轉型專注軟件業務。近年黑莓亦積極拓展智能電動車的操作系統業務。

相關文章︰【美股焦點】美眾院議長佩洛西大手掃入Tesla、蘋果認購期權 無懼科企反壟斷浪潮

【美股前瞻】業績期來襲　蘋果微軟Tesla本周放榜　聯儲局周三議息

【朋友買左TVC扣稅心郁郁？投資TVC有咩好揀？】https：//bit.ly/3sVTOLY

編輯︰侯景成

 

美股 股票 基金 電動車 美國 Tesla CIA 大數據 智能手機

上一篇文章

【恒指夜期】京東美股盤前升逾4%、阿里巴巴升2% 恒指夜期跌71點（不斷更新）

下一篇文章

【盈喜盈警】一文看清企業數據　中遠海能料去年淨溢利增逾4倍（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？
【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？
【新股IPO】快手科技1024招股入場費11616元　集資規模勝京東、國際配售已錄足額認購
【新股IPO】快手科技1024招股入場費11616元　集資規模勝京東、國際配售已錄足額認購
【快手上市】快手科技1024上市市值最多達4783億　拆解快手三大亮點
【快手上市】快手科技1024上市市值最多達4783億　拆解快手三大亮點
【新股IPO】星盛商業管理6668共33萬人認購　超額認購近756倍一手中籤率1.29%（附分配結果）
【新股IPO】星盛商業管理6668共33萬人認購　超額認購近756倍一手中籤率1.29%（附分配結果）
【新股IPO】快手科技1024周二招股　部分券商推認購優惠、券商暫預留近2000億元孖展額
【新股IPO】快手科技1024周二招股　部分券商推認購優惠、券商暫預留近2000億元孖展額
【快手科技IPO】快手科技1024入場費逾萬元你抽唔抽？　認購快手科技IPO五大不可不知
【快手科技IPO】快手科技1024入場費逾萬元你抽唔抽？　認購快手科技IPO五大不可不知