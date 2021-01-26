【大戶末日】上周爆買GameStop挾爆沽空機構　即市曾再升145%　美國散戶最新目標係呢兩隻股票！

▲ 美股驚現「散戶挾爆沽空機構」的現象，實仍股市奇聞。

繼上周出現美國散戶喪炒GameStop（美︰GME），逼使沽空機構香櫞（Citron Researh）投降噤聲後。據Reddit討論區最新趨勢、散戶常用的炒股程式Robinhood的數據，Palantir（美︰PLTR）及黑莓（美︰BB）已成為散戶大軍的新目標。

黑莓收市28.4%，收報18.03美元；Palantir升11.8%，收報36.44美元；GameStop即市曾升144.9%，收市升18.1%，收報76.77美元。

美國Reddit散戶「爆買」GameStop，更以起底方式網絡欺凌唱淡的沽空機構香櫞，逼使其認輸噤聲【下一頁】

據美國最受散戶歡迎的零佣金券商Robinhood的統計，持有GameStop的Robinhood投資者多數同時在倉位內持有黑莓（美︰BB）及Palantir（美︰PLTR），以及清潔能源基金ICLN。

此外，據Reddit的r/wallstreetbets討論區當中，除了Tesla（美︰TSLA） 外，GameStop、Palantir及黑莓是的相關討論帖子都是度最高的。由此可見後兩者亦是Reddit散戶的愛股之一。

Palantir為一家大數據分析公司，獲美國中情局（CIA）投資，因曾協助美軍找出恐怖分子拉登而聞名。黑莓則曾經是手機界巨頭，亦是最早推出智能手機的公司之一，惟近年公司已轉型專注軟件業務。近年黑莓亦積極拓展智能電動車的操作系統業務。

【朋友買左TVC扣稅心郁郁？投資TVC有咩好揀？】https://bit.ly/3sVTOLY

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】

相關文章︰

【美股焦點】美眾院議長佩洛西大手掃入Tesla、蘋果認購期權 無懼科企反壟斷浪潮

【美股前瞻】業績期來襲 蘋果微軟Tesla本周放榜 聯儲局周三議息

【朋友買左TVC扣稅心郁郁？投資TVC有咩好揀？】https：//bit.ly/3sVTOLY

編輯︰侯景成