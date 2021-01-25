【公路股】 深圳高速公路收購2家新能源公司　涉資7.4億人幣

▲ 深圳高速公路收購兩家新能源公司，涉資7.4億元人民幣。

深圳高速公路 （00548） 公布，旗下全資公司深高速（廣東）新能源投資有限公司簽訂股權轉讓及增資協議，收購了2家新能源公司，分別為乾智公司、乾慧公司，總代價為7.4億元（人民幣，下同），其中股權轉讓代價4.5億元，增資款2.9億元。深圳高速公路全日挫1.9%，收報7.21港元，成交為3525萬港元。

深圳高速公路與江蘇金智科技股份有限公司、江蘇金智集團有限公司、木壘縣乾智能源開發有限公司、及木壘縣乾慧能源開發有限公司簽訂了股權轉讓及增資協議，分別以2.9億元及1.6億元的代價收購乾智公司和乾慧公司100%股權；並於股權轉讓完成後，分別向其增資1.89億元及1.04億元。意味這項交易涉資共7.4億元。

交易完成後，乾智公司和乾慧公司將成為深圳高速公路的全資子公司。

根據公告披露，乾智公司、乾慧公司位於在新疆維吾爾自治區，主要從事風力發電業務。乾智公司投資建設150MW風力發電項目，而乾慧公司投資建設100MW風力發電項目。乾智項目和乾慧項目的實際裝機容量合計爲249.5MW，通過准東--皖南特高壓直流輸電通道送至華東地區消納。

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編輯：陳華