  • 21°C
香港時間 : 2021125日 (一) 18:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公路股】 深圳高速公路收購2家新能源公司　涉資7.4億人幣

股市 17:55 2021/01/25

分享：

深圳高速公路收購兩家新能源公司，涉資7.4億元人民幣。

深圳高速公路 （00548） 公布，旗下全資公司深高速（廣東）新能源投資有限公司簽訂股權轉讓及增資協議，收購了2家新能源公司，分別為乾智公司、乾慧公司，總代價為7.4億元（人民幣，下同），其中股權轉讓代價4.5億元，增資款2.9億元。深圳高速公路全日挫1.9%，收報7.21港元，成交為3525萬港元。

深圳高速公路與江蘇金智科技股份有限公司、江蘇金智集團有限公司、木壘縣乾智能源開發有限公司、及木壘縣乾慧能源開發有限公司簽訂了股權轉讓及增資協議，分別以2.9億元及1.6億元的代價收購乾智公司和乾慧公司100%股權；並於股權轉讓完成後，分別向其增資1.89億元及1.04億元。意味這項交易涉資共7.4億元。

交易完成後，乾智公司和乾慧公司將成為深圳高速公路的全資子公司。

根據公告披露，乾智公司、乾慧公司位於在新疆維吾爾自治區，主要從事風力發電業務。乾智公司投資建設150MW風力發電項目，而乾慧公司投資建設100MW風力發電項目。乾智項目和乾慧項目的實際裝機容量合計爲249.5MW，通過准東--皖南特高壓直流輸電通道送至華東地區消納。

相關文章：【醫藥股】瑞信：生物科技股仍為2021行業首選 推薦5股

【北水基金】滬港深基金重倉港股　有基金組合十大持股九隻港股

編輯：陳華

新能源 港股 深圳高速（00548） 收購 公路股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】快手科技1024招股入場費11616元　集資規模勝京東、國際配售已錄足額認購
【新股IPO】快手科技1024招股入場費11616元　集資規模勝京東、國際配售已錄足額認購
【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？
【名人豪宅】順豐創辦人王衛團隊5億購東半山豪宅　為何在內地「怒刪」豪宅身家報道？
【新股IPO】星盛商業管理6668共33萬人認購　超額認購近756倍一手中籤率1.29%（附分配結果）
【新股IPO】星盛商業管理6668共33萬人認購　超額認購近756倍一手中籤率1.29%（附分配結果）
【快手科技IPO】快手科技1024入場費逾萬元你抽唔抽？　認購快手科技IPO五大不可不知
【快手科技IPO】快手科技1024入場費逾萬元你抽唔抽？　認購快手科技IPO五大不可不知
【新股IPO】快手招股在即　投行予快手估值有幾高？
【新股IPO】快手招股在即　投行予快手估值有幾高？
【快手上市】快手科技1024上市市值最多達4783億　拆解快手三大亮點
【快手上市】快手科技1024上市市值最多達4783億　拆解快手三大亮點