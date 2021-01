伊萬卡據報於佛羅里達州參選 疑嚇窒現任參議員魯比奧

特朗普卸任美國總統後,特朗普長女伊萬卡繼續成為焦點,伊萬卡據報更有意參選佛羅里達州參議員。現任共和黨佛羅里達州參議員魯比奧接受訪問,被問到伊萬卡有意與其競爭參議員職位。魯比奧一度疑似嚇到口窒,其後形容這將會是一場激烈戰爭。

佛羅里達州將於2022年11月舉行參議院改選,魯比奧(Marco Rubio)早前已經表明會角逐連任。魯比奧周日(24日)接受霍士新聞台訪問,霍士主持華萊士(Chris Wallace)提到伊萬卡(Ivanka Trump)被指可能參選一事。

華萊士直接詢問魯比奧:

你有多認真對待伊萬卡或成為潛在對手(這件事)?

(How seriously do you take Ivanka Trump as a potential opponent?)