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伊萬卡據報於佛羅里達州參選 疑嚇窒現任參議員魯比奧

環球社會熱點 18:01 2021/01/25

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佛羅里達州參議員魯比奧被問到伊萬卡有意與其競爭參議員職位時，一度疑似嚇到口窒。

特朗普卸任美國總統後，特朗普長女伊萬卡繼續成為焦點，伊萬卡據報更有意參選佛羅里達州參議員。現任共和黨佛羅里達州參議員魯比奧接受訪問，被問到伊萬卡有意與其競爭參議員職位。魯比奧一度疑似嚇到口窒，其後形容這將會是一場激烈戰爭。

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佛羅里達州將於2022年11月舉行參議院改選，魯比奧（Marco Rubio）早前已經表明會角逐連任。魯比奧周日（24日）接受霍士新聞台訪問，霍士主持華萊士（Chris Wallace）提到伊萬卡（Ivanka Trump）被指可能參選一事。

華萊士直接詢問魯比奧：

你有多認真對待伊萬卡或成為潛在對手（這件事）？

（How seriously do you take Ivanka Trump as a potential opponent?）

魯比奧一開始表現得有些口窒：

我...我...我真的沒有參加華盛頓的室内遊戲。

（Well, I, I, I don’t really get into the parlour games of Washington.）

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魯比奧指出，基於佛羅里達州的競選環境，他決定競選連任就必須為激烈的戰爭做好準備。他強調參議院席位並非屬於他的物品，他必須每6年競選一次才能取得席位。魯比奧又表示他很喜歡伊萬卡，更形容兩人在各項議題上合作良好。

但霍士採訪片段播出後，有網民於社交媒體Twitter留言指魯比奧表現顯然很緊張和蒼白。

更有網民貼出一張照片，嘲笑魯比奧2017年與伊萬卡見面時熱情擁抱對方，但遭伊萬卡請食檸檬的尷尬場面。

責任編輯：鄭錦玲

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