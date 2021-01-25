【大行點睇】雙頭壟斷太陽能玻璃市場 花旗睇好福萊特玻璃定信義光能多啲？

花旗發表報告，指受惠新產能快速增長，今明兩年太陽能玻璃市場大致供求平衡，預計3.2毫米太陽能玻璃均價由去年每平方米30.56元人民幣，增至今明兩年33.62元人民幣及33.03元人民幣。

該行又指，行內龍頭可受惠於持續成本優勢及大體積產品需求增加，因此看好行內的雙頭壟斷企業福萊特玻璃 （06865） 及信義光能 （00968） ，預計毛利率跑贏同業，產能中長期亦能持續增長。

花旗提高福萊特玻璃2022年盈利預測25%，目標價由37.5元增至43元，同時信義光能2021年至2022年盈利預測4%至17%，目標價由18.7元升至22.3元。花旗更看好福萊特玻璃，認為較信義玻璃估值低水，盈利有更大增長空間。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機