【蹺唔怕舊】轉姓唔換名 人人叫「老吉」？王老吉推定製姓氏罐

內地罐裝涼茶王老吉，近日推出訂製「王老吉姓氏罐」催谷農曆年銷量。王老吉罐上的姓氏「王」可按客戶要求，轉為其他姓氏，於是出現「李老吉」、「周老吉」、「趙老吉」、「陳老吉」等，跟印上姓氏的利是封相似，讓收的人留下深刻印象。

飲料汽水玩「姓氏」或「名字」推銷法，最先是可口可樂公司。約在2011年推出全球「Share a Coke with ........」宣傳運動，在樽裝或罐裝上印上名字「Adrain」、「Abby」等，吸引年輕人送一樽或一罐印上對方名字的可樂，目的當然是吸引年輕客。後來又推出訂製印上自己名字，甚至供視障人士「閱讀」的「凸字」版。現時澳洲可口可樂也有這套玩法，上網訂製，樽身的包裝上可按客戶要求印上名字或字句。

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責任編輯：鄭靜珊