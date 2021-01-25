【小米股價】小米門店重整惹加盟商維權 小米：專營店模式即將謝幕

▲ 小米門店重整惹加盟商維權 小米：專營店模式即將謝幕

近日有小米 （01810） 加盟商表示小米單方面終止供貨合作，部份更尚未收回成本，造成損失，事件導致加盟商成立維權群。內地媒體引述小米向其專營店合作夥伴發公開信指，專營店模式即將謝幕，推出退出流程，並將專營店統一升級為專賣店或授權店，期待各專營店合作夥伴能通過轉型為授權店，真正做強做大。

小米周一（25日）升2.5%，收報30.55元，成交86億元。

小米遭標普道瓊指數剔除股價先跌倒升，詳見【下一頁】

據公開信指，小米集團接下來將對線下渠道體係將做出渠道模式升級和標準化的統一，專營店的模式將在合約到期後逐步退出現有的渠道體系，且通過對場地和形象的升級將專營店統一升級為專賣店或授權店。

公開信續指，對不願意升級的合作夥伴，將組織相關部門與合作夥伴們溝通協商，推出有序平穩的退出流程；對願意升級但是存在困難的合作夥伴，將盡可能地賦能，提供經營能力方面的培訓交流，提供物料方面的支持幫扶等。

一文看清女股神ARK基金持倉中資股名單，見【下一頁】

小米集團副總裁、中國區總裁、Redmi品牌總經理盧偉冰在月初曾指，1月9日小米集團將「千店同開」，深耕綫下市場。早前內地媒體報道，小米專營店商家稱小米單方面解約，在合同到期時不予續簽，訂貨平台不予訂貨，且未有任何電話或文件通知，並被告知小米之家將要升級和轉變。

有分析指，若商家想繼續經營小米的產品，只可重新選址，到大型商場開60至100平米小米之家，惟計及裝修成本、一次性提貨60萬元及10萬元押金等，或需再投資80萬元（人民幣，下同）。或者，商家去幾十公里外的小鎮上開小米授權店，一次性提貨及裝修成本等投入大概40萬元。有加盟商指，把街舖搬到商場，再花費80萬成本，形容投入太高，並感到壓力大。

更多【新經濟股】文章

相關文章：

【小米股價】榮耀發布Honor V40、「供應商全面恢復合作」 小米股價跌4%

編輯：袁諾曦