國泰：港府要求2月內機組人員強制隔離檢疫　須削25%貨運運力、60%客運運力

▲ 國泰：港府要求2月內機組人員強制隔離檢疫

港府預告研究機組人員必須強制隔離，國泰航空 （00293） 公布，最快2月內起，港府將會要求國泰駐港機師和機艙服務員接受14天檢疫隔離及7天醫療監察。國泰航空指，新規定將嚴重影響客運和貨運服務能力，實際影響程度則有待確定，現階段初步評估，國泰或需削減現時客運運力約60%、貨運運力約25%。

國泰推算，因應港府最新要求，每月營運現金消耗會由目前約10億至15億港元，額外增加約3億至4億港元。

據港府公開資料，國泰航空上次有機組人員於抵港後確診為12月3日的CX881洛杉磯出發航班，該航班有兩名機組人員確診，再前一次為11月9月的CX093阿拉斯加到港航班，涉及一名機組人員。

現有防疫要求下，機組人員在執行空勤服務後須到衞生署的臨時樣本採集中心進行病毒檢測，然後到航空公司同意的住所內自我隔離24小時。若抵港前21天曾到訪英國、南非，相關機組人員則要在到港後必須在指定檢疫酒店、逸泰居酒店或香港天際萬豪酒店自我隔離21天。

港府認研究強制機組人員14日隔離檢測 陳肇始：不好意思，可見【下一頁】

自疫情爆發以來，國泰航空貨運成為業務重點並維持高載貨率，國泰最新公布，12 月載貨量按月增加約3%，月內運載率達80.3%，為全年最高水平，主要由於中國內地和香港的出口需求動力較預期為長。

國泰表示，由於貨運供求持續不平衡，市場對貨運運力需求持續殷切，12月營運 713對只載貨的客機航班，僅較11月高峰輕微減少，並在1月開辦往來香港及利雅得的全新定期貨運航線，滿足運送電子商貿和成衣等貨物的需求。

以重量計，國泰去年貨運量按年跌34%，但以反映收入的貨物及郵件收入噸千米數按年跌26.5%。以運載率計，國泰去年貨運運載率達73.3%，按年增8.9百分點。

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編輯：麥德銘