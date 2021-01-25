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【ET講股通】梁耀康：抱團取暖大翻轉 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 19:06 2021/01/25

分享：

恒指全日升711點，收報30159點。大市總成交2,869億元。

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，恒指是日表現相當強勁，收市更突破上周四高位。一如上周四「拆解北水湧港思維」所指，北水湧港有機會為港股帶來質的轉變，若此邏輯成立，目前的「山頂位」有機會變成將來的「山腰位」，惟實際走勢仍需後市驗證。若後市重新失守3萬關，才撤退未遲。

騰訊獲多間大行升目標

目前無論是基金還是小散，俱以抱團為主要策略，以致市場上強者恒強，新經濟股料續受捧；相反，炒落後未必有效。集多個主題於一身的騰訊 （00700） ，股價大升10.9%至766.5元。騰訊獲多間大行唱好，花旗、麥格理齊調升目標價，分別看876元及846元。

市場抱團風格料更明顯

港交所 （00388） 升8.3%至553元。炒作「女股神」主題，移卡 （09923） 升20.8%至83.35元，眾安在線 （06060） 升16%至51.1元。保利協鑫 （03800） 升28.5%至2.57元。恒大汽車 （00708） 升51.7%至45.35元，惟要留意該股仍未開始產車。

投資部署上，若恒指升勢延續，市場抱團投資風格相信將會更加明顯，可望重演美股的長牛表現。

新股方面，快手 （新上市編號：01024） 招股，建議現金認購，主要是看好直播電商業務的未來表現。每手入場費11,616元，若有幸抽中，回報相信相當「和味」。

【「ET講股通」問股環節，包括︰雅生活服務、恒生銀行、世茂vs旭輝、吉利汽車、GX中國潔能︰立即觀看

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欄名 : ET講股通

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