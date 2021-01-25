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【大行報告】富瑞看好金山軟件雲業務 料今年第四季收入超越網絡遊戲 目標價上調31%至76元

股樓投資 18:54 2021/01/25

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富瑞發表報告，指金山軟件（03888）雲業務前景樂觀，WPS業務今年第四季有機會超越網絡遊戲，因此給予金山軟件「買入」評級，目標價由58元，上調31%至76元。

金山軟件周一（25日）股價收報65.7元，升6.1%，成交額10.2億元。

報告指，金山軟件在辦公應用程序領先地位和數字化加速的推動下，能夠抓住機遇並釋放WPS和金山雲的價值，預計WPS將成為未來的收入驅動力，並相信該業務收入將在2021年第四季度超越網絡遊戲。

【延伸閱讀】中信證券看好新經濟股   能助港股擺脫「雙低」格局   預測9股未來有力染藍 【見下頁

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富瑞預期，2020年第四季總收入按季升5%至14.6億元人民幣，當中WPS收入按季升21%；網絡遊戲收入按季跌8%。WPS收入在未來幾年可維持每年30%的增長，預計WPS對整體收入貢獻將由2020年的42%上升至2021年的48%。

另外，富瑞對金山雲今年的前景樂觀，主要由於高端客戶增長、特定行業的垂直滲透，以及政府、金融和醫療行業對企業雲的貢獻不斷提高，預計毛利率將可提升。

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記者：李兆明

目標價 大行報告 金山軟件（03888）

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