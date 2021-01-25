【西班牙疫情】老婦染疫火化十日後離奇「復活」

西班牙疫情持續之際，西班牙媒體指，一位感染新冠肺炎死亡，而被火化的西班牙老婦卻離奇「復活」，令家人大吃一驚。報道指，該名老婦所屬的護老院，在轉移新冠肺炎確診者時弄錯名字，真正染疫死亡的卻是老婦的同房病友。

《路透社》引述西班牙媒體《加利西亞之聲》報道指，85歲的羅熱利婭布蘭科（Rogelia Blanco）的家人被告知，羅熱利婭在1月13日死於新冠肺炎，葬禮在翌日舉行。由於當地抗疫措施，家人無法出席葬禮。

當羅熱利婭在上周六（23日）安然無恙地返回護老院時，同在該護老院居住的丈夫布蘭科（Ramón Blanco），被震驚得不知所措。

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拉蒙表示，簡直無法相信事件，自己在得知妻子的死訊後曾痛哭。

負責經營護老院的聖羅森多基金會（San Rosendo Foundation）表示，這是一宗因為搞錯患者名字而起的烏龍事件。羅熱利婭與其他確診院友一同送院時，有人證實死亡，但在身份識別上發生了錯誤。

基金會發表聲明指是在過百宗轉送案例中，絕無僅有的，對這次不幸的事件表示遺憾。聲明中還表示當地法院已得悉事件，會讓羅熱利婭「復活」。

責任編輯：李俊儀