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【大行點睇】5G趨勢持續料成增長動力 中興通訊獲券商看好今漲逾8% 交銀維持目標價30元

股樓投資 17:17 2021/01/25

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中興通訊（00763）日前公布業績快報，預期按中國會計準則，去年營業收入將按年上升約11.7%，淨利潤則減少15.2%，公司又預期去年第四收入及淨利潤，分別按年增長3%及62%。中興今獲瑞信及交銀國際唱好稱，業務表現已見恢復改善，瑞信予以目標價24.2元；交銀國際則維持目標價30元不變。

中興通訊今漲8.1%，收報24元，盤中最高見24.1元，成交7.38億元。

各大行對中興通訊的評級及目標價一覽：

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瑞信稱，中興去年的營業收入及淨利潤減少幅度，勝於該行預期的約2.2%及13.8%，另外預期去年第四收入及淨利潤，亦較該行預期各高出9%及47%。報告指，中興收入增長主要受國內市場和海外市場業務增長所帶動，其中中國市場的增長動力來自於5G服務的推出、新基建及市場份額增加，相信5G趨勢持續下將對中興保持樂觀，並預計利潤率將逐步改善。

該行又預期，中興專注於現有市場發展，未來海外業務盈利能力亦會有所改善，預計成本持續下降，而去年第四季利潤率將繼續保持增長，此外由於公司對研發及業務擴展加大投大，相信其銷售及行政開支預期持平。

延伸閱讀 【大行點睇】農夫山泉獲券商唱好今漲逾7% 中金升目標價至59元  【下一頁

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交銀國際預計，今年中國新建的5G基站總數將達到75萬個，該行認為隨著5G網絡向農村地區擴展，中興的市場份額可能增長，當前其於中國5G的市場份額為31至32%；海外市場方面，該行認為公司將迎來穩健增長，包括來自東南亞、中東及非洲4G的持續擴展，歐洲開始推動商用5G，以及去年上半年停產導致基數較低，認為中興的估值仍然具有吸引力。

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記者：溫藹紅

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