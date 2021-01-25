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【輪•流轉@iM網欄】心水股調整  博反彈牛證VS Call輪部署

名人薈萃 17:38 2021/01/25

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執筆之時為周末，上周港股經歷歷史時刻，恒指自2019年4月中以來，再度重上三萬點大關，而成交金額更破紀錄地衝穿3,000億。至上周五（22日），股市由高位回吐480點，有部份早前累積一定升幅的個股出現較大幅度的調整。

上星期於此欄談及小米（01810）被制裁後股價急跌後的部署，今周延續相關討論，如果遇上心水股回吐，想趁機開好倉，希望捕捉其後的反彈，應該選Call輪還是牛證好呢？

 

以小米最近的走勢為例，1月15日由於被制裁的消息，當日股價裂口急跌1成，及後其股價快速強力反彈，兩日已完全回補當日留下的下跌裂口。

小米股價圖

資料來源：彭博資訊 以上數據為　2021年1月22日下午4時10分  的資料

 

再觀察小米的引伸波幅，以下圖表的白色線是小米3個月到期貼價上市認購期權的引伸波幅，而橙色線則是小米股價的30天歷史波幅。

資料來源：彭博資訊 以上數據為　2021年1月22日下午4時10分  的資料

可以看到，於1月15日當天，小米股價大跌，其期權引伸波幅由約54%大升至60%之上，而其後股價回升之際，其引伸波幅回落至周五的近57%的水平。若投資者於1月15日小米股價大跌當日，買入其相關Call輪，其後股價反彈，相關Call輪若跟隨期權引伸波幅向下，則此Call輪價格的實際升幅有機會「跟唔足」以實際槓桿計算出來的「理論升幅」，若然持有的Call輪屬價外及短年期，引伸波幅敏感度則更高，即是引伸波幅每跌一個波幅點子，對輪價的影響幅度更大。

故此，我們一般會建議投資者，宜觀察引伸波幅去決定選擇窩輪還是牛熊證作部署。若引伸波幅上升，處於高位，而投資者預期股價波動性短線有機會降低，投資者此時開好倉博反彈，應選擇牛證，始終受引伸波幅的影響輕微，如果想減低牛熊證被收回的風險，則可以揀選收回價跟股價較遠距離的牛證，如10%以上，而最直接管理風險的方法，當然是直接由控制注碼入手。

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

作者_葉文炘簡介：

現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

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