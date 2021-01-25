【新股IPO】傳百度最快於3月來港上市

快手（新上市編號：01024）明日開始招股，其他準新股也不敢怠慢。百度繼日前被指提前遞交了上市伸請，今日再有外電引述消息指，百度最快今年3月就會來港第二上市。

快手科技1024明日招股你抽唔抽？ 認購前告訴你的五大不可不知，見【下一頁】

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上周市傳百度已經向港交所（00388）遞交第二上市申請，更因而有望與嗶哩嗶哩「撞到正」同期招股。

百度股份擬1股拆80股 冀為來港第二上市做好準備？，見【下一頁】

百度亦公佈將於3月1日召開特別股東大會，以審議和表決將股份1股拆80股的提案，突然在此期間拆細，難免令人聯想到是為了回港第二上市鋪路。

【新股IPO】快手招股即 一文看清本周有那些新股登場 招股日期、孖展、業務，見【下一頁】

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當然這個想法也不是無原因，因為阿里巴巴在2019年回流香港上市之前，亦曾經將股份1股拆8股，藉以降低香港投資者的入場門檻。

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記者：張以正