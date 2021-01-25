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【美國疫情】拜登推翻特朗普政策 恢復多國入境禁令

環球社會熱點 16:54 2021/01/25

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美國總統拜登（Joe Biden）正式上任已簽署多項行政命令，推翻特朗普政府的政策。美媒引述兩名白宮官員人士表示，拜登打算在當地時間周一簽署入境禁令，恢復從巴西、英國、愛爾蘭及其他26個國家回美國的入境限制，以及禁止近期到訪南非的非美國公民入境，以防止新冠肺炎從境外傳入。

抄特朗普美國優先？拜登擬簽買美國貨行政命令 【下一頁】

新冠肺炎疫情肆虐，為遏止變種病毒傳入，據悉拜登本周一準備簽署的入境禁令，禁止近期到過南非的非美國公民入境，禁令於本月30日開始生效。而美國境內至今尚未發現南非的變種新冠病毒個案。

此外，特朗普於卸任前，於本月18日宣佈解除美國對巴西、英國和大部分歐盟國家的旅遊限制，並於26日開始實施。而拜登正式上任後即推翻特朗普的行政命令，本周一準備重新簽署禁令，恢復禁止從巴西、英國、愛爾蘭及其他26個國家的非美國公民入境。

白宮批特朗普政府 無制定疫苗分配計劃 【下一頁】

另一方面，美國疾病控制及預防中心（CDC）總監華倫斯基（Rochelle Walensky）亦於周一準備簽署命令，要求所有兩歲或以上的乘客，在飛機、渡輪、火車、地鐵、巴士等公眾交通工具必須配戴口罩，命令最快於數天內生效。

責任編輯：郭麗明

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