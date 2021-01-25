【輝瑞疫苗】澳洲批准臨時使用輝瑞疫苗 2月起全國分5階段接種

全球各國逐漸批准緊急使用輝端疫苗，澳洲治療藥品管理局（TGA）同日宣布臨時批准使用輝端疫苗，為期兩年，是首款獲澳洲監管當局批准使用的新冠疫苗。

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現時澳洲訂購1,000萬劑輝瑞疫苗，當局預計未來數月將分5個階段為民眾接種，料最快於下月中旬或月底展開計劃，先為16歲或以上人士注射首劑疫苗，並相隔最少21日後再打第二劑。醫護人員、長者將成為優先接種群組，但表明不會強制所有合資格人士注射，惟現時全球疫苗供應暫有阻滯，確實日子仍有待公布，料不會遲於3月。

現時澳洲全國累計2.8萬個確診病例，死亡人數為909名，早前維多利亞省爆發疫情，過去19日均無本地確診個案，僅有6宗外地輸入個案，已於酒店隔離檢疫。

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責任編輯：潘曉豐