【2021展望】2021年科技發展走勢　報告：電網將成重要的數據中心設施

▲ 近日網絡數據中心龍頭Equinix, Inc.的技術專家，就預測了2021年及未來最重要的科技和數碼基礎設施的發展趨勢，並分為3大科技範疇。

2020年爆發的新冠肺炎疫情，在2021年仍持續為全球的生活和工作方式帶來了深遠的影響。疫情不單加快了各行各業的數碼應用，更凸顯了數碼基礎設施和技術在企業成功中所扮演的關鍵角色。近日網絡數據中心龍頭Equinix, Inc.的技術專家，就預測了2021年及未來最重要的科技和數碼基礎設施的發展趨勢，並分為3大科技範疇。

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Equinix的技術專家認為，數碼基礎設施現在變得至關重要。去年短短數月內已基本完成多年的數碼化轉型，而且這種趨勢會進一步加快。在2021年數碼經濟的規模將持續擴大，發展亦將加速，而數據中心就正處於其中的關鍵位置。

惟在全球氣候危機加劇的情況下，不少企業亦正在制定與《巴黎協議》目標相符的策略，並且意識到減碳的迫切性，因此預計數據中心也將會日趨電網化。

報告提到，隨著致能技術（enabling technologies）的進步，運算和網路資源將分散到更接近邊緣的需求，預計首個重大的「電網與可持續發展」數據中心項目的將實現重要進展。同時新一代數據中心將會分散，並融入社區，成為支持運算、連接、電力和熱能使用的靈活的生態系統。

邊緣運算持續發展 應用與日俱增

其次，Equinix認為在今年將看到以邊緣為主的部署將持續發展，由基礎設施構成的科技創新浪潮亦將繼續推進，以在邊緣可靠地解決擴展及編排分散式基礎設施等日漸複雜的問題。據Gartner副總裁及分析師Nick Jones和David Cearley表示，到2023年，超過50%的企業的數據將在數據中心或雲端以外產生和處理。

報告指出，無論是視像會議、協作工具、串流媒體、遊戲還是共享汽車，如今的現代應用越來越多地從底層開始構建，以達到邊緣的自動化及靈活部署。邊緣運算必須快速處理來自不同來源的大量數據，許多應用和微服務也必須在源頭處以低時延及互相連接的方式提供最佳客戶體驗。

雲原生技術崛起 籲企業把握優勢

最後，傳統基礎設施的設計已不能滿足現時的數碼商業需求，雲原生基礎設施將佔主導地位。 IDC預計到了2021年底，80%的企業將基於已有經驗建立機制，並以比疫情前快一倍的速度轉移至以雲端主導的基礎設施和應用。

Equinix指出，雲原生技術將在2021年在近乎每一層基礎設施中堆疊，以及從邊緣到多雲的數位基礎設施編排中被擴散並被快速採用。該企也呼籲數碼領導者們需要擁抱技術和趨勢，因目前已無法回到過去的狀態，數碼化增長和加速將持續進行，企業必須把握優勢。

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責任編輯：曾曉汶