【北水基金】滬港深基金重倉港股　有基金組合十大持股九隻港股

▲ 內地基金早自去年第4季巳加注港股，市料北水湧港未完。

北水續湧港，今午（1月25日）再吸資百億，扭轉上周五減速的情況，市場關注南下資金的後向，但觀乎內地公募基金陸續發布上季成績表，原來不少在去年第4季已加注港股，有滬港深產品，旗下10大持股中，竟然9隻是涉足本港大小盤股。專家預計，連同今年初湧現的港股通基金，開始爭相建倉，遂相信北水未退潮。

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內地名牌大型基金公司推可涉獵港股的零售產品，普遍是緊貼相關指數的ETF。不過，中小業界較多以主動式管理，例如去年9月成立的永贏港股通品質生活智選混合型基金，其第4季度的10大重倉中，半數是近期熱捧強勢股，包括突破750元的騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 、美團 （03960） 、招行 （03968） ，以及冷門股頤海國際 （01579） 。

騰訊成多隻北水基金愛股

至於去年5月面世的興全滬港深兩年持有混合型基金，是市面較鮮有短年期的主動式產品，去年尾其10大持倉，竟然9隻是港股，比方有騰訊、平保 （02318） 、最近獲有中國巴菲特之稱的李錄增持的郵儲行 （01658） 、石藥 （01093） ，以及碧桂園服務 （06098） 、威高 （01066） 石立訊精密 （02475） 。

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至於過去一年倍升的前海開源滬港深優勢精選基金，10大權重股中，除了股王騰訊外，還有電子煙股思摩爾 （06969） 、金山軟件 （03888） 、以及碧桂園服務等。

猶記得近6年前的港股大時代，催化劑是2015年3月，中證監突放寬內地公募基金可投資港股，剌激恒指在復活節長假後，約一個月狂升4000點。如今北水再掀大升浪，以內地「基民」、即基金持有人最近愛「打新」，瘋搶入場門檻低的新基金，藉此曲線南下買港股，頓成為新水源，在賺錢效應下，爭相「炒股不如炒基金」。而負責操盤的基金經理，瞄準港股估值偏低，亦把重心轉投港股。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪