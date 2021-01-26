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【拜登上任】拜登簽令「買美國貨」 加拿大表示憂慮

環球政治 13:38 2021/01/26

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前美國總統特朗普奉行「美國優先」，令美國與多國的關係轉差。現任美國總統拜登周一簽署「買美國貨」行政命令，旨在令美國製造業變得更強，並為新技術創造市場。此舉引起多國關注。加拿大財長坦言，對拜登的「買美國貨」政策感到憂慮。

伊萬卡據報於佛羅里達州參選 疑嚇窒現任參議員魯比奧 【下一頁】

拜登周一簽署行政命令，致力提高華府採購美國貨的比例，要求聯邦政府增加購買美國製造產品；亦修訂「美國製造」的定義，提高生產過程美國佔比的門檻，以堵塞聯邦政府可採購外國貨的漏洞。

加拿大財長方慧蘭（Chrystia Freeland）坦言，對拜登的政策感到憂慮。加拿大外長加爾諾（Marc Garneau）早前亦指，對行政命令感到不安，認為這影響美國加拿大雙邊貿易關係。

特朗普面臨參議院彈劾 擬報復共和黨「叛徒」  【下一頁】

美國智庫彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics，PIIE）高級研究員胡夫鮑爾（Gary Clyde Hufbauer）指，美國貿易夥伴將密切注視新行政命令，有否違反現時世貿的《政府採購協定》。

胡夫鮑爾又指，拜登此前表明想與盟友修補關係，對於他如何撰寫行政命令，是一大挑戰。

責任編輯：林嘉莉

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