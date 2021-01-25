【拜登上任】抄特朗普美國優先？ 料簽買美國貨行政命令

前美國總統特朗普奉行「美國優先」，令美國與多國的關係轉差。現任美國總統拜登據報，會在當地時間周一簽署「買美國貨」行政命令，旨在美國政府採購外國貨的規則，引起多國關注。有專家指，多國正密切注視拜登的行政命令，以判斷拜登政府有否違反世界貿易組織（WTO，簡稱世貿）規定。

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《華爾街日報》報道，拜登將簽署「買美國貨」的行政命令，致力提高華府採購美國貨的比例，以及堵塞聯邦政府可採購外國貨的漏洞。

拜登幕僚長克萊恩（Ron Klain）曾指，拜登即將簽署的行政命令，是履行其增加購買美國貨的承諾，但他未有提供詳細內容。

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美國智庫彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics，PIIE）高級研究員胡夫鮑爾（Gary Clyde Hufbauer）指，美國貿易夥伴將密切注視新行政命令，有否違反現時世貿的《政府採購協定》。

胡夫鮑爾又指，拜登此前表明想與盟友修補關係，對於他如何撰寫行政命令，是一大挑戰。

責任編輯：林嘉莉