【醫藥股】瑞信：生物科技股仍為2021行業首選 推薦5股

▲ 瑞信認為，生物科技股仍是2021年醫療健康行業的首選，最偏好股份為再鼎醫藥。

生物科技股去年至今升幅可觀，大行瑞信唱好生物科技公司今年依然為醫療行業首選，主要由創新及全球化潛力支持。瑞信今年對生物科技股的偏好依次為再鼎醫藥 （09688） 、信達生物 （01801） 、百濟神州 （06160） 、雲頂新耀 （01952） 、君實生物 （01877） ，評級均為「跑贏大市」。

瑞信指，百濟神州與跨國藥廠諾華（Novartis）在1月簽署的合作表明，中國生物科技公司研發的創新藥在全球擁有巨大的市場潛力。市場對生物科技公司的樂觀情緒正在升溫，同時較成熟的生物科技公司年初以來錄得相對較好的表現，表示投資者更關注公司核心資產的臨床數據、研發平台以及商業化能力。

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此外，隨著更多生物科技公司納入港股通，將提升北水興趣並吸引更多資金，新冠肺炎疫情遲遲未結束也令醫療健康板塊繼續吸引市場關注，尤其是生物科技股份。

生物科技公司急升，估值是否已偏高？瑞信認為，這些公司雖然短期股價表現可能較波動，但長遠仍有上升空間，潛在催化劑為更多授權交易、候選藥物數據披露等，同時從投資者的反饋來看，市場氣氛現時依然樂觀。

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編輯：陳健婷