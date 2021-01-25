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【社交轉運大法@IM網欄】MeWe社交移民潮 開page 定唔開？識得玩先好開！

名人薈萃 16:28 2021/01/25

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香港人有多討厭從上而下的壓力相信不用我多說，大家在社交平台上任人魚肉，反感程度絲毫不亞於現在的油麻地居民。最近Facebook處理諸多議題如隻手遮天的舉動，加上Whatsapp更改私隱條款一事，便成為最後一根稻草，觸發前所未有的社交移民潮。許多剛剛在Facebook和Instagram站穩腳步的公關、小編甚至KOL紛紛陣腳大亂；跟大隊開MeWe又不知哪裡是有效Touch point，不開又怕執輸，離禿頭又邁進一步。

 

其實要討論MeWe會否成為獨當一面的社交平台而不重蹈Facebook覆轍還言之尚早。但對大多數中小型的page，跟風開個專頁其實無傷大雅。反正大家身處一片混沌都在見步行步，在摸索期加入反倒不用太多顧慮，至少起跑線一致，大家Nothing to lose。至於已經混跡Facebook、Instagram多年，搞得有聲有色的大家，就可以思考多兩個問題。

 

首先，你的受眾走了嗎？

 

回歸基本步，Facebook體量之大，有時行事無疑大石砸死蟹，說到底不過是對自己的用戶基數有信心，深知社交媒介遷移成本高，睇死你地冇咁易走。其實錯唔曬，但有時單看自己就係容易有盲點。Facebook早已成為功能性大於社交性的產品，我們在上面會看新聞、廣告、娛樂影片，就是不會Social。沒有社交關係的綁定，只要我下定決心就可以一走了之。因此，MeWe固然是很好的浮木，但其實遷徙也早已開始。反之，Instagram沒有出現大震盪，最根本原因是孤掌難鳴。Instagram大體的社交屬性還在，對一般人來說，幾百個追蹤如果只有幾個轉移是難成氣候的。如果不是齊上齊落，便不會這麼輕易離開。當然，未有另一個安身之所也是原因之一。

MeWe現時已有超過1,200個港人專頁及群組，當中包括不少藝人、KOL、媒體、專頁及網店。

 

其次，你的MeWe打算做什麼？

 

人們憂慮的私隱問題，唾棄的算法和廣告，其實某程度上與商業是相沖的。Facebook曾經的輝煌，本來就是機器中閃爍的數據運算。既然大家不甘屈服，假設未來MeWe為了營運引入廣告，會否等同回到最初的起點？所以，既然MeWe的設計與Facebook如此相似，品牌需小心「誤入歧途」，握出明顯Sales-driven的硬廣告前必須三思。而如果品牌希望透過MeWe做Branding，以前在Facebook揼粒石仔可能魚塘已經有反應，反觀目前如此淡靜的MeWe，就如十多年前的Facebook，要說服金主或老闆就難些了。尤其大品牌，推倒重來由零開始，還只可以做難訂ROI的Branding。與其為做而做，不如睇定啲先，需記住網民一心投入靜土，沒有義務再Follow你「推廣味濃」的Page一次。

 

MeWe和Facebook使用方法相若，最大分別是MeWe營運Page必須付每月$15的費用，目前首月免費試用。

 

故此，相信Instagram在2021年仍是社交和品牌的沃土，相較MeWe的可塑性仍然更高。若時間及資源許可，的確設立MeWe專頁是無妨，但記得不要把金主的期望set得太高。而說到Facebook的命運，已經由大家定奪了。

 

 

作者_小編Miuson Chi （紀汶俊）簡介：

全職關公兼職舞台劇監製，深明關刀再鋒利也有生銹的一日，近年潛修社交呃 Like 之術，以完全掌握「媽劇停」大法為目標，攞正牌玩 IG，誓要宏揚 #吸晴之奧義！

IG: always_mute

 

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欄名 : 社交轉運大法

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