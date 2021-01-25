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【美股焦點】眾議院議長佩洛西披露持倉　丈夫上月大手買入Tesla期權　期內股價升逾三成

股樓投資 17:03 2021/01/25

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美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）公開其丈夫持倉，他於上月22日買入Apple（AAPL）、Tesla（TSLA）、迪士尼（DIS）的期權，並買入資產管理公司聯博（Alliance Bernstein, AB）的股票，佩洛西並未就交易作任何回應。

【美股焦點】FAAMG業績期殺到　對沖基金增持大型科技股　炒業績定長揸？

據文件披露，佩洛西丈夫買入25股的Tesla認購期權，行使價500美元，到期日為明年3月18日，涉資500,001至1,000,000美元。買入當天，Tesla開市價為633美元，至今已升至846.64美元，升幅超過三成。

另外，他亦買入100股Apple認購證券，涉資250,001至500,000美元，行使價為100美元，到期日為明年1月21日; 100股迪士尼認購期權，涉資500,001美元至1,000,000美元，行使價為100美元，到期日為明年1月21日。

除了認購期權外，他亦同日以500,001美元至1,000,000美元買入20,000股聯博的股票，當中股價高低位為33.14至33.66美元，截至周五（22日）收市該股已升至36.03美元。

一般而言，私人投資者不用公開其持倉，但據當地法例規定，如交易金額超過1000元，公職人員及其配偶與子女需在交易後的30天內披露交易資料。

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撰文 : 林展鋒

美股 股票 期權 佩洛西 市盈率 美元 行使價 美國 買入 Tesla

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