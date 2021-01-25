▲ 【美元走勢】施羅德三方面解構 美元主導的日子是否已成過去

拜登政府計劃推新一輪刺激經濟方案，施羅德投資認為，去年下半年美元已轉趨疲弱，美元長期轉弱趨勢下，將從貿易失衡、結構性預算赤字、美元儲備貨幣地位三方面分析，美元主導的日子是否已成過去。

第一，由於美國石油產量正在不斷下降，石油出口的收益已無法再掩蓋整體貿易平衡的問題，這有可能對經常賬戶構成威脅，從而對美元不利。過去經常賬戶赤字迅速擴張通常會在一段時間內讓美元顯著疲弱，因此難怪美元走勢已轉弱。

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其次，在新的平均通脹政策下，聯儲局已表示無意在短期內上調利率，由於央行對於長期債券孳息曲線的控制通常較小，拋售美國國債長期孳息率亦因此會讓持有美元變得更具吸引力。在財政狀況惡化而又沒有更高債券孳息率的情況下，也許美元貶值才能吸引投資者購買美國債券。

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第三，美元的儲備貨幣地位已隨著時間推移而發生變化，若預算赤字不斷膨脹，聯儲局的資產負債表又因持續擴張，最終或會導致全球各地儲備管理機構拋售美國資產。不過，美元儲備貨幣地位的結構性轉變過程肯定將以年計，短期美元的走勢取決於美國資產的整體供求狀況。

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編輯：陳韻妍